Chiello annuncia il suo Chiello Club Tour 2026: sei concerti nei club italiani per celebrare l’uscita del nuovo album ‘Scarabocchi’.

L’artista italiano Chiello, noto per il suo stile unico e la sua scrittura sincera, ha annunciato un tour nei club per il 2026, in concomitanza con l’uscita del suo nuovo album Scarabocchi. Il tour, che prenderà il via il 16 aprile, prevede sei date in alcune delle principali città italiane. I fan possono già segnare sul calendario gli appuntamenti a Padova, Roma, Firenze, Bologna, Milano e Torino.

I biglietti saranno disponibili in anteprima su Ticketmaster a partire dal 28 novembre. Accompagnato da una band formata da quattro musicisti, Chiello promette spettacoli memorabili, arricchiti da sorprese speciali.

Una band d’eccezione e sorprese sul palco

Per il suo Chiello Club Tour 2026, Chiello si esibirà con una band composta da quattro elementi di talento. Sul palco, Fausto Cigarini si occuperà del basso e del violino, Matteo Pigoni della chitarra, Pietro Vicentini della batteria e Francesco Bellani delle tastiere. Questo ensemble garantirà una resa sonora di alto livello, accompagnando Chiello nelle sue esibizioni dal vivo. Ma per i fan le sorprese non finiscono qui: l’artista ha promesso di portare sul palco anche altri elementi a sorpresa, rendendo ogni data un’esperienza unica e irripetibile.

Chiello (ph. Francis De La Croix)

Le tappe del tour: sei date imperdibili

Il Chiello Club Tour 2026 si snoderà attraverso sei città italiane, offrendo agli appassionati di musica l’opportunità di vivere un concerto intimo e coinvolgente. Si parte il 16 aprile dal Gran Teatro Geox di Padova, per poi proseguire il 19 aprile all’Atlantico di Roma. Il tour continuerà il 21 aprile al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, il 22 aprile all’Estragon di Bologna, il 28 aprile all’Alcatraz di Milano, e si concluderà il 29 aprile al Teatro Concordia di Venaria Reale (Torino). Ogni data rappresenta un’occasione speciale per ascoltare dal vivo i brani di Scarabocchi e rivivere i successi del passato.

L’album ‘Scarabocchi’: un viaggio introspettivo

Scarabocchi è il titolo del nuovo album di Chiello, un progetto che segna un’importante tappa nella carriera dell’artista. Pubblicato a quattro anni di distanza dal platinato Oceano Paradiso e due anni dopo Mela Marcia, questo lavoro si distingue per la scrittura tagliente e sincera dell’artista. In un’intervista, Chiello ha rivelato di aver condiviso il processo creativo con amici e collaboratori, tra cui Tommaso Ottomano e Domenico Pomata, dichiarando: “Mi sono aperto di più, e questo mi ha arricchito come artista”. Scarabocchi racconta un viaggio interiore, dove l’artista affronta temi personali senza filtri, offrendo al pubblico un’esperienza musicale autentica e coinvolgente.