I nuovi protagonisti di Amici 2025, tra talenti emergenti e sfide avvincenti, portano una ventata di freschezza e competizione nel panorama musicale televisivo.

La nuova edizione di Amici 2025 si arricchisce di due talenti promettenti: Lorenzo Salvetti, già noto al pubblico per la sua partecipazione a X Factor, ed Elena, che ha catturato l’attenzione con una cover di La Vie en Rose. Lorenzo ha scelto di collaborare con la professoressa Lorella Cuccarini, mentre Elena lavora con Anna Pettinelli. La puntata del 30 novembre è stata un mix di musica e ospiti speciali come Donatella Rettore e Mr.Rain, arricchendo il programma con performance coinvolgenti e momenti di tensione competitiva.

Il debutto di Lorenzo ed Elena

I nuovi ingressi, Lorenzo ed Elena, hanno iniziato a farsi notare nel contesto di Amici 2025, ma il programma non si limita solo a loro. Opi, un altro partecipante, è al centro di discussioni tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Zerbi, determinato a dimostrare il potenziale di Opi, ha invitato Adriano Pennino per giudicare due esibizioni del giovane cantante.

Rudy Zerbi

L’esibizione di Una Vita da Mediano di Ligabue, scelta da Opi, ha dimostrato la capacità del cantante di coinvolgere il pubblico quando ha il controllo artistico. Queste dinamiche creano un ambiente di competizione accesa, dove ogni partecipante deve dimostrare il proprio valore.

Le esibizioni dei cantanti

La gara di canto ha visto il giudizio di Carlo Verdone e Stash dei The Kolors. I partecipanti hanno presentato i loro inediti, disponibili dal 28 novembre su tutte le piattaforme streaming. Gard, con il suo Inferno, ha mostrato una maggiore sicurezza, mentre Plasma ha convinto con Perdere Te. Opi, con il suo brano Fahrenheit, ha colpito per la sua immediatezza.

Tra gli altri, Angie ha portato freschezza con Poco Poco, e Flavia ha dimostrato una crescita con Qualcosa di Grande. Valentina, con Meglio, ha riscosso successo, nonostante qualche influenza di Angelina Mango, mentre Riccardo ha puntato sulla ballad Prima di Adesso. Michele, con Leggerezza d’Amore, non ha convinto e andrà in sfida, insieme ad Angie.

La competizione nella gara di ballo

La gara di ballo, giudicata da Eleonora Abbagnato, ha riservato sorprese. Nonostante il numero inferiore di ballerini rispetto ai cantanti, Alessio, ballerino di Emanuel Lo, si è trovato ancora una volta all’ultimo posto. Anna, un’altra ballerina, affronterà nuovamente la sfida. La classifica ha sorpreso anche per il giudizio su Paola, la cui coreografia è stata definita “piatta”. In contrasto, i ballerini Alex, Emiliano e Maria Rosaria continuano a fare progressi, dimostrando che la competizione è aperta e che ogni esibizione può ribaltare le aspettative.