David Guetta porta il suo Monolith Tour a Milano nel 2026: l’iconico DJ si esibirà per la prima volta all’Ippodromo SNAI in occasione degli I-Days.

L’attesa è alle stelle per l’arrivo di David Guetta a Milano nel 2026, dove si esibirà nell’ambito degli I-Days, uno dei festival musicali più attesi dell’anno. Il celebre DJ francese suonerà per la prima volta all’Ippodromo SNAI, un evento unico che promette di attirare migliaia di fan. La data da segnare sul calendario è domenica 6 settembre, quando Guetta porterà il suo acclamato Monolith Tour nel capoluogo lombardo.

I biglietti saranno disponibili in anteprima sull’app I-Days e su My Live Nation, mentre la vendita generale inizierà il 3 dicembre su Ticketmaster. Questo concerto segna un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica elettronica, che potranno assistere a uno spettacolo di luci e suoni senza precedenti.

Il Monolith Tour e gli altri artisti agli I-Days 2026

Il Monolith Tour di David Guetta è uno degli eventi di punta del calendario musicale del prossimo anno, e l’appuntamento milanese agli I-Days aggiunge ulteriore prestigio al festival. Accanto a Guetta, l’edizione 2026 degli I-Days vedrà la partecipazione di altri grandi nomi della musica internazionale. Tra gli artisti già annunciati figurano Florence + The Machine, System of a Down, Queens of the Stone Age, Foo Fighters, e molti altri. Questa line-up variegata promette di offrire al pubblico un’esperienza musicale ricca e indimenticabile, spaziando tra generi diversi e artisti di fama mondiale.

David Guetta: da Parigi a Milano, una carriera inarrestabile

Con un impressionante palmarès che comprende oltre 80 milioni di ascoltatori mensili, 50 miliardi di stream e 40 milioni di album venduti, David Guetta continua a dominare la scena musicale globale. Eletto per la quinta volta miglior DJ al mondo dalla Top 100 di DJ Mag, Guetta ha collaborato con alcune delle più grandi popstar del pianeta, tra cui Sia, Rihanna, Justin Bieber, e Shakira. Le sue hit, tra cui ‘Hey Mama’, ‘I’m Good (Blue)’ e ‘Titanium’, hanno scalato le classifiche di tutto il mondo, consolidando il suo status di icona della musica elettronica. L’arrivo del Monolith Tour a Milano è un ulteriore tassello di una carriera che non conosce battute d’arresto.

David Guetta e Zara Larsson

Un viaggio musicale globale: le tappe internazionali di Guetta

Oltre alla data italiana, il 2026 vedrà David Guetta impegnato in un tour mondiale che toccherà alcune delle città più iconiche del pianeta. Da Dubai a Mumbai, passando per Miami e Las Vegas, il DJ francese porterà la sua musica a un pubblico internazionale sempre più vasto. Tra le tappe più attese, le tre date sold out allo Stade de France di Parigi e il grande evento di apertura del Gran Premio di Formula 1 a Silverstone. Questi appuntamenti confermano l’incredibile popolarità di Guetta, che continua a innovare e a stupire con performance spettacolari in ogni angolo del globo.