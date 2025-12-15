Annalisa e il grande annuncio: il ritorno nel 2026

La cantante ha annunciato a sorpresa durante la sua esibizione a Torino il nuovo progetto live “Ma noi siamo fuoco – Capitolo II”.

Annalisa continua a sorprendere. La cantautrice si è esibita in un concerto sold out all’Inalpi Arena di Torino, davanti a 13.000 spettatori, chiudendo l’ultima tappa del suo tour. Una serata speciale segnata da due grandi sorprese per i fan: l’ospite d’eccezione Marco Mengoni, salito sul palco, e l’annuncio della seconda parte del tour, intitolata “Ma noi siamo fuoco – Capitolo II”.

Annalisa annuncia la seconda parte del tour

La cantante, nel corso della sua esibizione live a Torino, ha annunciato: “Non è ancora finita, è ancora tempo di sorprese, perché è l’ultima data però forse non è l’ultima l’ultima. Ci sarà, ovviamente, un capitolo due. C’è stato un capitolo 1, finisce stasera e tra un po’, non tanto, ci sarà un capitolo 2. L’anno prossimo, nel 2026, tra aprile e maggio quindi tra pochissimo“, sottolineando che tornerà proprio a Torino durante “un’altra festa, ancora più grande di questa”.

Il tour partirà il 23 aprile 2026 PalaTeknoship di Genova e proseguirà fino al 16 maggio, dove si chiuderà a Roma al Palazzo dello Sport.

Ecco le date complete:

23 aprile Genova: Palateknoship

25 aprile Mantova: PalUnical

28 aprile Pesaro: PalaVitrifrigo

30 aprile Torino: Inalpi Arena

2 maggio Firenze: Mandela Forum

4 maggio Napoli: PalaPartenope

9 maggio Milano: Arena Milano

12 maggio Messina: PalaRescifina

16 maggio Roma: Palazzo dello Sport

Ma noi siamo fuoco – Capitolo II: i biglietti

Come riportato da Fanpage, le prevendite dei concerti di Annalisa sono già aperte e da ieri, domenica 14 dicembre, è possibile acquistare i biglietti. I costi dei biglietti restano in linea con quelli della prima tranche del tour, con variazioni minime da una data all’altra. Indicativamente, i prezzi partono dai 79 euro per le tribune laterali, passando poi a fasce da 75 e 72 euro. Sono previsti prezzi inferiori con visibilità limitata.