Emma, cosa è successo ad una canzone dopo 12 anni

Si è verificato un vero e proprio “miracolo musicale” grazie ai poteri dei social: L’amore non mi basta di Emma Marrone è tornato a far parlare di sè dopo 12 anni posizionandosi primo in classifica della Top 50 di Spotify, i 50 brani più ascoltati in Italia.

Ecco la reazione della cantante.

Emma Marrone e il trend su TikTok

Il trend che ha restituito enorme successo al brano di Emma è partito sui social, in particolare nella piattaforma di TikTok. L’amore non mi basta, brano pubblicato nel 2013 e facente parte dell’album Schiena, è tornato virale facendo da colonna sonora ai ricordi di grandi giocatori di calcio e allenatori iconici.

Come riporta Leggo, tutto ha avuto inizio dall’ambiente juventino, grazie a video nostalgici dedicati a Paulo Dybala e a Massimiliano Allegri, per poi allargarsi ad altri club: dai momenti indimenticabili di Mauro Icardi con la maglia nerazzurra fino a Dries Mertens al Napoli. Così, una canzone nata per raccontare una storia d’amore si è trasformata in un simbolo di nostalgia calcistica condivisa.

La reazione di Emma Marrone

Quando il fenomeno ha iniziato a prendere forma, la cantante aveva commentato su X: “Io non ho parole. Ma veramente. Però la MUSICA resta… quella sì. Grazie a tutti… vi amo”. Su Instagram invece aveva condiviso nelle storie l’immagine della classifica Spotify, scrivendo, ironizzando, “Scusate. Non mi sento molto bene“.

Nella giornata di ieri, lunedì 15 dicembre, sempre nel suo account Instagram, ha pubblicato un post con una didascalia simpatica: “Ho messo su il pigiama di flanella natalizio ed è avvenuto il miracolo! Non me lo aspettavo da Babbo Natale … Ringrazio tutti gli elfi”, proseguendo nelle storie con: “Non so che si dice in questi casi se non grazie, grazie a tutti voi, grazie alle cose incredibili che succedono nella musica. A quanto pare le canzoni tornano, io ho sempre pensato che quando le canzoni fanno parte di un immaginario tornano sempre e questa è la cosa che mi riempie il cuore di gioia”.

Ha poi aggiunto: “Grazie a chi sta apprezzando oggi una canzone uscita un po’ di anni fa e grazie a chi l’ha sempre cantata con me sotto al palco perché è una canzone che non è mai mancata dal mio repertorio live e che non mancherà nei prossimi. Grazie a tutti, sembra un po’ il miracolo di Natale e io sono super emozionata e vi voglio bene“.