Ignazio Boschetto e l’emozione del primo concerto con il figlio

Il celebre tenore de Il Volo ha condiviso uno scatto speciale che immortala il primo concerto con il figlio Gabriele.

Ignazio Boschetto ha vissuto un concerto davvero unico. Un’esperienza emozionante che l’artista ha scelto di condividere con i fan attraverso alcuni scatti pubblicati sui social. Immagini che hanno subito attirato l’attenzione, rivelando un lato più personale e autentico, lontano dalle luci del palco. Accanto a lui infatti c’erano la moglie Michelle Bertolini e il piccolo Gabriele.

Le foto condivise da Ignazio Boschetto

Il cantante ha condiviso su Instagram tre teneri scatti che immortalano il primo concerto del figlio Gabriele, nato questo settembre. Le foto ritraggono il piccolo in braccio al neo papà con al collo il badge del concerto. Ancora più toccante, è la dedica scritta da Ignazio: “C’e sempre una prima volta e molte volte abbiamo provato ad immaginare questa in particolare, il primo concerto di Gabriele. L’emozione non si é avvicinata minimamente all’immaginazione. Questo momento sarà decisamente uno dei migliori highlights della nostra vita. Te amamos nuestro chiquitico“.

Ignazio Boschetto: la storia con Michelle Bertolini

La relazione fra Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini è nata in Ungheria in occasione di un evento dedicato ai fan dietro nel le quinte di un concerto de Il Volo. La coppia poi è convolata a nozze nel settembre 2024, organizzando un rito civile a San Lazzato di Savena, a cui è seguita poi una seconda cerimonia presso Villa Sola Cabiati sul Lago di Como.

L’annuncio della gravidanza invece era arrivato la primavera scorsa, attraverso un post su Instagram con a corredo la didascalia: “Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato. Ancora stentiamo a credere che diventeremo genitori. Pensavamo che eravamo già stati fortunati a trovarci noi due nella vita, ma ancora una volta ci ha sorpresi, regalandoci un’altra sfumatura di pura felicità”.