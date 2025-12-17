Fedez e Masini: l’indiscrezione sull’assenza per le foto con i Big

Il duo in gara al festival di Sanremo ha attirato su di sè l’attenzione per una foto apparentemente scattata senza gli altri Big. Ma viene svelato il motivo.

Il Festival di Sanremo 2026 deve ancora partire, ma pare che il clima sia già caratterizzato da diverse polemiche. Subito dopo l’annuncio dei Big in gara e dei titoli dei brani, emergono le prime tensioni. A far discutere è l’indiscrezione sull’assenza di Fedez e Masini al consueto scatto insieme a tutti gli altri artisti in gara.

Fedez e Masini, lo scatto senza i Big

A raccontare l’episodio è stato Domenico Marocchi de La Volta Buona nella giornata di ieri, martedì 16 dicembre. Stando alle sue parole, i Big in gara avrebbero posato per la foto di rito, ma Fedez e Masini non erano presenti: “Ieri eravamo dietro all’Ariston, perché i cantanti che sono venuti a scattare la foto passavano da dietro. Io mi sono appostato lì tutta la giornata, ho parlato con quasi tutti, anche Patty Pravo, però mi sono accorto che mancavano Fedez e Masini“.

Ha poi aggiunto: “Io qui ho delle fonti e mi hanno detto che ieri alle 11:30 c’erano tutti i big, ma non Fedez e Masini, mancavano solo loro. Lanciamo questa indiscrezione e poi capiremo cosa è successo. L’unica possibilità è che sia passato dall’alto, perché dovete sapere che lui è arrivato a Sanremo con il suo jet privato“.

Marco Masini

L’indiscrezione

Come riportato da Fanpage, a intervenire sulla questione è stato anche Dagospia che sostiene che il rapper milanese e il cantautore toscano Marco Masini avrebbero infatti evitato l’incontro con il resto dei Big, organizzando uno scatto separato nella serata di domenica. Gli altri artisti, invece, sarebbero stati convocati il lunedì per la tradizionale foto di gruppo destinata alla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni.

Tuttavia, Il direttore Roberto Alessi di Novella2000.it, ha spiegato che Fedez il giorno 15 aveva un impegno con un aereo prenotato da tempo e le foto sarebbero state scattate un giorno prima rispetto al resto dei Big per questo motivo.