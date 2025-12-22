Tananai e Camihawke sempre più uniti: le voci sulla convivenza

La storia tra il cantante e la creator sembra procedere a gonfie vele. Secondo le ultime indiscrezioni, i due starebbero vivendo insieme.

Tananai e Camihawke erano finiti al centro del gossip già a settembre, quando si erano intensificate le voci su un presunto inizio di relazione. Oggi, però, il legame sembrerebbe essersi ancora piu’ rafforzato: stando alle indiscrezioni più recenti, la coppia avrebbe deciso di fare un grande passo e iniziare la convivenza.

L’inizio della storia fra Tananai e Camihawke

I primi rumors su un possibile legame tra i due hanno iniziato a circolare quando l’influencer ha pubblicato nelle Stories di Instagram un video del cantante mentre si esibiva dal vivo all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano. A far crescere ulteriormente i sospetti, era stato uno scambio di like, sempre su Instagram, avvenuto a fine agosto.

Non manca inoltre la presunta fuga romantica trascorsa insieme in montagna a settembre. A suggerirlo erano state sempre delle Storie Instagram simili fra di loro, condivise da entrambi, scattate al Rifugio Sev, facendo intuire che si trovassero nello stesso posto.

Tananai – notiziemusica.it

Era stata poi lei a rompere leggermente in silenzio, quando a Fanpage ha dichiarato: “Sto riacquistando serenità. È stata una bella scoperta e ovviamente è da capire. Però sono felice. Capisco la curiosità e l’accetto, però chiedo anche di rispettare i limiti di ciò che si vuole raccontare, perché penso sia anche importante proteggere alcune cose”.

Le voci della convivenza

Come riportato da Libero, a diffondere il rumor è stata Deianira Marzano, volto noto del panorama gossip, secondo la quale Tananai e Camihawke avrebbero già fatto il grande passo della convivenza. La città scelta sarebbe Milano, una soluzione comoda per entrambi perchè lui è nato e cresciuto lì, lei di Monza, oltre al fatto che i loro impegni professionali ruotano proprio attorno a Milano.