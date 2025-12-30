Elodie e Andrea Iannone si sono lasciati?

Da giorni circolano indiscrezioni su una presunta rottura fra Elodie e Iannone e un dettaglio social ha fatto discutere.

Negli ultimi giorni, Elodie e Andrea Iannone sono finiti al centro del gossip per una notizia che ha sorpreso i fan: secondo alcune indiscrezioni, la coppia si sarebbe detta addio. Tuttavia, ci sono nuovi sviluppi legati a un post pubblicato da Iannone ieri, lunedì 29 dicembre.

Le voci sulla rottura fra Elodie e Iannone

A lanciare la notizia, come riportato da Today, sono stati Alessandro Venza e Alessandro Rosica, entrambi volti del gossip. Secondo loro, la coppia avrebbe attraversato una “crisi” dovuta a “lavoro, viaggi e interessi differenti”, fino a culminare in una possibile “rottura definitiva”.

Elodie durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

A ciò si aggiunge il post pubblicato ieri da Andrea Iannone, con la didascalia: “Casa, moto, famiglia”, senza alcuna traccia di Elodie tra le foto.

Nemmeno nei post natalizi della cantante si vede Iannone: negli scatti condivisi da Elodie configurano infatti parenti, amici, ma gli utenti hanno notato subito l’assenza del compagno. Sembra quindi che i due abbiano trascorso il Natale separatamente, alimentando ancora di piu’ i sospetti sulla rottura.

Come racconta Today, però, molti fan hanno immediatamente notato un gesto da parte di Elodie che sembrerebbe ribaltare le voci sulla loro lontananza: la cantante infatti ha messo like al post di Iannone. Tra i commenti, diversi utenti si chiedevano dove fosse Elodie, e il gesto della cantautrice sembra aver tranquillizzato tutti.

Il like di Marracash

Ad alimentare ulteriormente le voci di separazione tra Elodie e Iannone era stato anche un piccolo gesto di Marracash, suo ex fidanzato: il rapper aveva messo “mi piace” al carosello natalizio pubblicato dalla cantante su Instagram, scatenando ulteriori speculazioni tra i fan.

Al momento comunque, né la cantante né Andrea Iannone hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali.