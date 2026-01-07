Arisa parla delle app di incontri: “Che male c’è?”

La cantante si è raccontata senza filtri, condividendo la sua esperienza con le app di incontri e il percorso alla ricerca dell’amore.

Arisa, che tornerà in gara al Festival di Sanremo 2026, aveva già ammesso di essersi iscritta ad alcune app di incontri online con l’obiettivo di trovare l’amore. In un’intervista rilasciata a La Repubblica, ha raccontato più nel dettaglio questa esperienza.

Ecco le sue parole.

Arisa e le app di incontri

La cantante aveva già parlato in passato di un ragazzo con il quale era diventata subito “sottona”. In riferimento a quell’esperienza, Arisa ha dichiarato: “Che male c’è? Con un ragazzo straniero mi sono sentita più libera, poi sì, sottona. Secondo me tutte le persone al mondo vivono per essere amate: in un modo o nell’altro, è il fine ultimo. C’è chi si fa crescere i capelli, chi si compra l’auto più bella, lo scopo è essere accolti e apprezzati. Coincide con l’amore”.

Quando le viene chiesto il motivo per il quale racconta di aspetti così personali, Arisa con grande sincerità ammette: “A domanda rispondo. Non ci sono cose che racconto o non racconto. Se si arriva al discorso non vedo perché non dovrei parlare. Poi ci sono aspetti che tengo per me, ma dire che sono iscritta a un sito di incontri è una cosa innocua… Viene amplificata solo perché sono Arisa, poi chiariamo”.

Arisa e la ricerca di amore

La cantante ha voluto aggiungere una precisazione: con quel tipo di app non necessariamente si deve arrivare ad un incontro di persona, ma possono essere usate anche solo per “chiacchierare ed esplorare“.

Alla domanda se si senta innamorata e se si aspetti determinate caratteristiche da un ipotetico compagno, Arisa ha risposto: “Non si sa, non riesco a capirlo. (…) Di base non ho una lista di caratteristiche a cui necessariamente deve aderire. Posso innamorarmi di chi è l’esatto contrario di chi vorrei vicino”.