Il rapper e la sua fidanzata hanno passato le festività insieme, celebrando l’Epifania sulla neve in compagnia di Leone e Vittoria.

La relazione tra Fedez e Giulia Honegger sembra più solida che mai. La coppia si è concessa una vacanza relax sulla neve in compagnia dei figli del rapper nati dalla relazione con Chiara Ferragni, che invece ha trascorso il Capodanno in Colombia.

Ecco i dettagli della vacanza lussuosa del rapper.

Fedez e la vacanza sulla neve

Come riportato su Fanpage, pare che Leone e Vittoria abbiano trascorso il Natale insieme alla mamma Chiara Ferragni, mentre in occasione dell’Epifania sono stati in compagnia di Fedez e della fidanzata Giulia Honegger.

Fedez

La location scelta è St. Moritz, in Svizzera, e a documentare brevemente la vacanza è stato il rapper che ha condiviso sui social la foto della piccola Vittoria di spalle intenta a pattinare sul ghiaccio, immortalata sullo sfondo del Pink Mirror Carousel, la nuova opera firmata dall’artista Carsten Höller.

Il costo della vacanza

Nelle storie di Instagram, il cantante ha condiviso foto di un ambiente molto elegante e lussuoso. Sempre come riportato da Fanpage, pare che Fedez, Leone, Vittoria e Giulia abbiano trascorso la loro vacanza nell’appartamento Piz Hotel, parte del gruppo The Luxury Chalet.

Si tratta di una residenza privata dotata di tre camere da letto, una cucina moderna e ampi balconi panoramici, arredata con uno stile montano contemporaneo e tre bagni. Gli interni, curati nei minimi dettagli, offrono grandi divani di design e spazi pensati per il massimo relax.

Il soggiorno ha un fascino esclusivo anche per il prezzo: secondo il sito ufficiale, le tariffe partono da 9.000 franchi svizzeri a settimana (circa 9.600 euro) in bassa stagione, per arrivare fino a 30.000 franchi (circa 32.300 euro) durante i periodi di alta stagione, come quello attuale.