Emma: la risposta alla domanda inaspettata su Stefano De Martino

La cantante è stata ospite del podcast di Victoria Cabello che le ha posto una domanda piccante sull’ex fidanzato.

Si chiama Fuori di Cabello il nuovo podcast di Victoria Cabello, conduttrice nota per il suo stile brillante e ironico, e già solo il trailer ha catturato immediatamente l’attenzione del pubblico.

Tra le clip rilasciate finora, una in particolare ha fatto rapidamente il giro dei social diventando virale: si tratta della risposta di Emma Marrone a una domanda “spiazzante” su Stefano De Martino.

La domanda su Stefano De Martino e la risposta di Emma

L’episodio che vede protagonista Emma Marrone andrà in onda oggi, mercoledì 7 gennaio, e la clip ha già scatenato l’attenzione di diversi utenti. Victoria Cabelllo infatti ha posto alla cantante una domanda spiazzante e “piccante” sull’ex fidanzato Stefano De Martino con cui ha avuto una relazione fra il 2012 e il 2012, nata proprio durante il talent Amici di Maria De Filippi.

Emma Marrone – notiziemusica.it

Victoria Cabello le chiede: “Quanto sei brava a letto da 1 a Stefano De Martino che è 10?“. Emma risponde subito con un decisivo: “Ma io che caz*o ne so, mi scusi“, e ovviamente la reazione iconica della cantante ha già suscitato tantissimi commenti in poche ore.

Il significato della risposta di Emma

Come riportato da Leggo, pare che dietro alla pungente risposta di Emma ci sia un significato ben preciso. Sui social infatti, alcuni utenti, riconoscendo la “battuta”, sotto al trailer del nuovo podcast hanno chiesto se si trattasse della citazione di un noto meme del macellaio Lorenzo Chini che era diventato noto proprio per aver fornito questa risposta durante un’intervista.

La stessa conduttrice Cabello è poi intervenuta dicendo: “Ti confermo che citava proprio quello, un ca**o di genio. Pensa che Emma mi ha dovuto spiegare questo meme perché ovviamente sono una boomer“.