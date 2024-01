La band di Gwen Stefani, No Doubt, annuncia la reunion per il Coachella 2024, dopo quasi un decennio di assenza.

In occasione del mega festival californiano, sui social la band di Gwen Stefani annuncia la propria reunion, dopo l’ultima esibizione in gruppo che risale al 2015. I No Doubt tornano a suonare e cantare insieme al Coachella, che si terrà nel corso di due weekend di aprile.

L’annuncio della reunion dei No Doubt

L’annuncio della reunion è stato fatto attraverso un video pubblicato su Instagram, in cui Gwen Stefani, il bassista Tony Kanal, il chitarrista Tom Dumont e il batterista Adrian Young decidono di tornare a suonare insieme.

Nel filmato, la cantante mostra i collage che fece per la grafica di The Beacon Street Collection, riportando alla mente tanti ricordi della band, giungendo alla decisione finale: il gruppo si riunirà. “Questa cosa mi fa tornare in mente tanti ricordi. Manderò un messaggio a Tony”, dice Stefani. La cosa porta a una videochiamata in cui i membri della band decidono di tornare a frequentarsi: “Let’s do a show!”.

Il Coachella 2024

Il Coachella si terrà nel corso di due weekend di aprile, in California. Dopo l’annuncio della band di Stefani, l’organizzazione dell’evento ha pubblicato un cartellone con tutte le date in programma (12, 13, 14, 19, 20 e 21 aprile), insieme a tutti gli artisti che si esibiranno sul palco.

Oltre ai No Doubt, il festival vedrà la partecipazione di altri artisti di spicco come Lana Del Rey, Tyler The Creator e Doja Cat. Nonostante la presenza di questi grandi nomi, è stato n particolar modo l’annuncio della reunion dei No Doubt a suscitare grande entusiasmo tra i fan.

