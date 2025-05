Nek ormai gode di una carriera solida. Nel corso degli anni, il cantante ha raggiunto grandi traguardi e collezionato molteplici successi. Ma seppur siano cambiate molte cose, una rimane un punto fermo nella sua vita: la sua casa di Sassuolo, quella stessa abitazione che ha comprato ormai tempo fa coi primi soldi guadagnati.

Nek, pseudonimo di Filippo Neviani, vive da sempre a Sassuolo, sua città natale. In un’intervista per il Corriere della Sera, ha parlato delle sue passioni e del perché abbia fatto questa curiosa scelta. Tutto parte infatti dalla sua infanzia, trascorsa nelle campagne emiliane di Sassuolo: “Sono cresciuto in campagna, nella casa dei nonni, dove mamma e papà portavano me e mio fratello a passare le estati“, ha spiegato il cantante.