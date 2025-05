Ritorno di fiamma tra Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini? Secondo le ultime indiscrezioni tra i due ci sarebbe un riavvicinamento.

La storia tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti è finita ormai da novembre scorso e sui motivi della rottura nessuno dei due ha mai rilasciato alcuna dichiarazione pubblica. Adesso però, dopo il servizio lanciato al Tg1 dalla giornalista proprio su Cremonini, sembra che tra i due ci sia un nuovo e inaspettato riavvicinamento. Scopriamo tutti i dettagli!

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti: la fine della relazione

Negli ultimi mesi sembrava che la rottura tra Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini fosse ormai una questione definitiva. I due infatti apparivano sempre più distanti e il cantante era anche stato avvistato in compagnia di un presunto nuovo flirt.

Giorgia Cardinaletti

Nessun stupore per quanto riguarda il silenzio dei diretti interessati intorno alla fine della storia d’amore. Anche durante la relazione la giornalista e il cantante avevano mantenuto un riserbo assoluto sul loro rapporto, mostrandosi pochissimi insieme sia in pubblico che sui social: a renderlo ufficiale era stata Giorgia Cardinaletti tramite alcune allusive dichiarazioni rilasciate in un’intervista televisiva.

L’indiscrezione sul ritorno di fiamma

Tuttavia nelle ultime ore il settimanale Chi ha riacceso le speranze dei fan di vedere ancora insieme Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti. Il giornale ha infatti rivelato che i due avrebbero iniziato nuovamente a comunicare dopo un periodo di silenzio.

Secondo l’indiscrezione riportata dal settimanale, ad un anno e mezzo di distanza dal loro “primo bacio”, la coppia non starebbe vivendo un ritorno di fiamma ma tra la giornalista e il cantante potrebbe esserci un inaspettato riavvicinamento. “Da qualche tempo, tra la giornalista del Tg1 e il cantante è tornato il sereno. Non un ritorno di fiamma, ma un rapporto diverso: insomma, i due hanno ricominciato a sentirsi” – si legge sul settimanale.