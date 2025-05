Alcuni voci ritengono che Elodie e Andrea Iannone presto convoleranno a nozze. Ad alimentare i sospetti un anello mai visto prima.

Elodie e Andrea Iannone fanno coppia fissa dal 2022. Dopo un primo incontro in Puglia, la cantante e il pilota non si sono più separati. Anzi, in diverse occasioni hanno ribadito di essere contenti della loro relazione e di essere fatti l’uno per l’altra. Tuttavia, di recente, è spuntato un indizio che ha fatto pensare che la coppia stia per compiere un grande passo: ecco di cosa si tratta.

Le foto dell’anello e il pensiero di Elodie sul matrimonio

Ad aver alimentato il gossip è un nuovo gioiello sfoggiato da Elodie: si tratta di un anello che prima mai nessuno avrebbe visto al dito della cantante. Ad aver riportato la notizia, Chi, celebre settimanale di gossip. Nell’articolo si vedono Elodie e Iannone passeggiare mano nella mano per le vie di Milano. Il magazine di Alfonso Signorini ha spiegato: “Al dito di Elodie c’è un anello mai avvistato prima. Non lo aveva sul red carpet del film Fuori al Festival di Cannes pochi giorni fa. Si tratterebbe di una fedina. E troneggia sull’anulare sinistro. Potrebbero esserci progetti in arrivo? Matrimonio in vista?“

In effetti, il tema del matrimonio e della famiglia non è estraneo alla coppia, sopratutto a Elodie, la quale in passato aveva fatto un’importante confessione sulla possibilità di diventare mamma: “Ci sto pensando. Ho anche preso in considerazione l’ipotesi di congelare gli ovuli“. Tuttavia in merito alle nozze aveva così dichiarato: “Sul matrimonio non so, dipende da come si fanno le cose. Può essere pur sempre una festa“. Elodie

La bellissima relazione tra Elodie e Iannone

In ogni caso, quella del matrimonio al momento è soltanto una voce che né Elodie né Iannone hanno deciso di commentare. Quello che è certo è che la cantante sia vivendo una relazione importante, tanto da dichiarare più volte di essere molto contenta. Un rapporto nato da un incontro casuale in Puglia e che nel corso di poche settimane si è fortificato sempre di più, tanto da renderli inseparabili.