Il processo a Diddy è in corso e di recente in aula è stata citata anche Britney Spears a causa di una serata trascorsa col rapper.

Il caso Diddy è probabilmente destinato a rimanere nella storia. Oltre alla gravità dei reati commessi da Sean “Diddy” Combs, il caso è diventato di una tale portata mediatica anche a causa dei nomi illustri del mondo dello spettacolo che pare siano rimasti direttamente coinvolti nei celebri party che il rapper era solito organizzare nei primi anni 2000. Tra questi anche Britney Spears, che di recente è stata citata durante il processo. Ecco cosa è successo.

La testimonianza di Casandra Venturna

I fatti risalgono alla scorsa settimana, quando Casandra Ventura, ex fidanzata di Diddy, ha citato durante il processo Britney Spears. Il contesto in cui è stato fatto il nome della popstar è il racconto di come sia iniziata la relazione tra Casandra e Diddy. Stando alla ricostruzione dei fatti, il rapper aveva organizzato un party per la fidanzata presso il Jet Nightclub di Las Vegas. Una festa in grande stile a cui avevano preso parte celebri volti del mondo dello spettacolo, tra cui Britney Spears, e che poi era proseguita fino all’alba presso l’Hard Rock Hotel & Casinò.

Di seguito la testimonianza di Casandra: “La mia relazione con lui è nata quando ho compiuto 21 anni“, ha esordito la cantante. Il racconto prosegue: “Nei giorni in cui festeggiavo ero a Las Vegas e Diddy era lì e ha portato con sé altri personaggi, tra i quali Dallas Austin e Britney Spears. Credo siano state queste le due persone che mi hanno colpito di più“. Britney Spears

La notte di Britney Spears e Diddy

Il racconto di Casandra si incastra perfettamente coi fatti. Non a caso, all’epoca, Britney Spears aveva realmente trascorso due notti in compagnia di Diddy a Las Vegas. Ad essere finita nel mirino è sopratutto quella dell’8 settembre 2007 che precedeva gli MTV Video Music Awards. Il giorno successivo, sul palcoscenico Britney era apparsa visibilmente stanca e non riusciva ad andare a tempo con la base. Insomma, una performance disastrosa che fece piovere sulla postar molteplici critiche.