Nel 2024 Michele Bravi è atteso nei teatri italiani, con un tour intitolato “Anteprima a teatro”: ecco le due nuove date e i biglietti.

Dopo il debutto di “Per me sei importante”, Michele Bravi annuncia due nuovi appuntamenti live che lo vedranno in due dei più grandi teatri d’Italia. I due concerti – prodotti da Vivo Concerti – si terranno nei teatri di Milano e Roma per presentare il suo nuovo progetto discografico. Sarà una grande occasione ascoltare nuova musica in un’atmosfera inedita.

Un nuovo inizio per Michele Bravi

Dopo la delusione di non essere tra i big di Sanremo 2024, Michele Bravi ha voltato pagina dopo la pubblicazione del singolo “Per me sei importante”, che esplora l’incontro tra due anime sottili che nascondono il desiderio di appartenersi in un luogo piccolo, lontano dal mondo. Questo brano, insieme al singolo “Odio” pubblicato lo scorso autunno, preannuncia un 2024 ricco di novità per l’artista, che sta lavorando a un nuovo progetto discografico.

Oltre alla musica però, il cantautore umbro si è avvicinato anche al mondo del cinema. A partire dal 14 febbraio 2024, sarà in sala con “Finalmente l’alba”, un film scritto e diretto da Saverio Costanzo, ambientato a Roma negli anni ’50

Le due nuove date in teatro

Le ultime uscite di Michele Bravi hanno solo preceduto le annunciate nuove date di “Anteprima a teatro live 2024”. Questa sarà la prima volta che l’artista si esibirà in una location diversa dal solito, offrendo al pubblico un’esperienza unica e commovente.

L’artista si esibirà in domenica 12 maggio 2024 al Teatro Dal Verme di Milano, mentre domenica 26 maggio 2024 canterà all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. I biglietti saranno in vendita online su vivoconcerti.com a partire da mercoledì 31 gennaio alle ore 14:00 e a seguire in tutti i punti vendita autorizzati da lunedì 5 febbraio alle ore 14:00.

