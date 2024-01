Michele Bravi presenta il suo nuovo singolo “Per me sei importante”, secondo brano del suo nuovo concept album. Il primo pezzo si intitola “Odio”.

Michele Bravi non si ferma: dopo l’uscita di “Odio” ad ottobre 2023 adesso presenta al pubblico il suo nuovo singolo intitolato “Per me sei importante“. Entrambe le canzoni verranno incluse nel nuovo album in studio del cantante che dovrebbe uscire nel corso del 2024.

Per me sei importante: il significato della canzone

La nuova canzone è strettamente connessa ad “Odio”: infatti in “Per me sei importante” Bravi prosegue il racconto di un amore disfunzionale che già aveva iniziato nella canzone precedente. “Il secondo capitolo musicale del concept album inizia a leggere negli occhi dell’altro una vibrazione diversa. L’incontro tra due anime sottili che nascondono il desiderio di appartenersi in un luogo piccolo, lontano dal mondo”, ha specificato l’artista.

Michele Bravi: l’album precedente

Michele Bravi aveva già pubblicato un concept album nel 2021 “La geografia del buio” a quattro anni di distanza da “Anime di carta”, album certificato disco d’oro e contenente il singolo di successo e doppio platino “Il diario degli errori”. Poi purtroppo per Michele è cambiato tutto, a causa di un grave incidente che lo ha visto coinvolto.

“Per tanti mesi la mia voce è stata in silenzio” ha dichiarato il cantautore presentando “La geografia del buio”. Quell’oscurità e quel silenzio che lo hanno accompagnato per 2 anni li racconta così : “E’ una grande riflessione sul dolore. Racconto la storia di quel buio, e l’album è il mio modo per attraversarlo…“.ù

Ci auguriamo che con questa nuova avventura musicale Bravi riesca a lasciarsi definitivamente il buio alle spalle e che possa tornare a cantare l’amore con una rinnovata consapevolezza artistica e musicale. Con quella straordinaria capacità di emozionare il pubblico che lo ha reso uno dei cantanti più apprezzati della scena musicale italiana.

