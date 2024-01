Era dal 2016 che non si esibiva in Europa: ad agosto Adele farà 4 concerti a Monaco in un’arena creata appositamente.

I fan di Adele hanno di che gioire: finalmente la popstar torna nel Vecchio Continente con un mini tour che si terrà in un’arena appositamente creata per l’occasione a Monaco, nel sud della Germania. I concerti si terranno nei weekend del 2/3 e del 9/10 agosto.

Adele: i concerti a Monaco

A fare l’annuncio del mini tour in Europa è stata la stessa Adele, tramite i suoi canali social. Fino a giugno la cantante britannica sarà impegnata a Las Vegas con gli spettacoli della sua Residency dal titolo “Weekends with Adele“, poi verrà ad esibirsi a Monaco di Baviera. I concerti si terranno all’aperto alla Munich Messe, un’arena creata ad hoc per gli eventi che verrà dotata di tribune con posti a sedere ma anche di aree destinate al pubblico che vorrà stare in piedi. I biglietti saranno in vendita a partire dal prossimo 7 febbraio.

Adele: l’annuncio su Instagram

Su Instagram Adele ha comunicato ai fan la notizia delle 4 date a Monaco lasciando trasparire un certo entusiasmo. Ecco cosa ha scritto: “Qualche mese fa ho ricevuto una telefonata per una serie di spettacoli estivi. Ero felice come non mai dei miei spettacoli all’Hyde Park di Londra e della mia Residency a Las Vegas, quindi non avevo altri piani.”

Prosegue: “Tuttavia, ero troppo curiosa per non dare seguito e indulgere in questa idea: uno stadio pop-up unico e su misura progettato attorno a qualunque spettacolo io voglia mettere in scena? Ohh!? Praticamente nel mezzo dell’Europa? A Monaco? È un po’ casuale, ma comunque favoloso! Subito dopo gli Europei? Forza Inghilterra! Con le Olimpiadi alle porte? Avanti Simone! E anche alcuni dei miei artisti preferiti che suonano? Perchè si!! Non gioco in Europa dal 2016! Non potevo pensare a un modo più meraviglioso di trascorrere la mia estate e concludere questa bellissima fase della mia vita e della mia carriera con spettacoli più vicini a casa durante un’estate così emozionante. Guten Tag babes x“.

