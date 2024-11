Max Pezzali: annunciato concerto di Capodanno a Milano

Max Pezzali ha annunciato che il 31 dicembre 2024 festeggerà Capodanno insieme ai fan, con uno speciale concerto all’Unipol Forum di Milano.

Il 31 dicembre 2024 i fan di Max Pezzali avranno l’occasione di salutare l’arrivo del nuovo anno in grande stile all’Unipol Forum di Milano, grazie ad uno speciale concerto di Capodanno che promette di essere memorabile.

Sarà infatti proprio il cantante, insieme alla sua musica intramontabile e al DEEJAY TIME, a dare il benvenuto al 2025 con una serata di festa che proseguirà fino a dopo mezzanotte. Un’occasione unica per rivivere le grandi hit che hanno segnato la musica degli ultimi decenni e festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno.

Max Pezzali: il concerto di Capodanno

All’Unipol Forum di Milano, la serata di Capodanno inizierà con il live di Max Pezzali, che proporrà i suoi brani più amati, da “Sei fantastica” a “La dura legge del gol“, passando per “Hanno ucciso l’Uomo Ragno” e altri successi.

Dopo la mezzanotte, per accogliere il 2025, il palco si trasformerà per ospitare lo speciale DEEJAY TIME, con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, pronti a far danzare il pubblico con la loro musica.

I biglietti e le prossime date del tour

I biglietti per questo speciale concerto di Capodanno sono in vendita a partire da oggi, martedì 5 novembre sul sito vivoconcerti.com dalle ore 14.00.

Questo evento si inserisce all’interno di una serie di concerti che porteranno Max Pezzali ad esibirsi in moltissime città italiane durante il periodo invernale. La maggior parte delle date ha già raggiunto il tutto esaurito, segno del grande affetto e della passione che il pubblico italiano continua a dimostrare verso l’artista.

Ecco tutte le date del tour di Max Pezzali: