Cesare Cremonini: nuovo album dopo due anni, “Alaska Baby”

Il 29 novembre uscirà “Alaska Baby”, il nuovo album di Cesare Cremonini: scopriamo tutto quello che c’è da sapere!

Dopo una lunga attesa di due anni e mezzo, il panorama musicale italiano si appresta ad accogliere una delle uscite più attese: “Alaska Baby“, l’ottavo album in studio di Cesare Cremonini.

Attraverso 12 brani autobiografici, il disco si presenta come un’opera che riflette una rinascita personale e una nuova esplorazione dei limiti della musica pop italiana da parte dell’artista.

“Alaska Baby”: il nuovo album di Cesare Cremonini

“Alaska Baby” è atteso per il 29 novembre 2024 ed è già disponibile per il preordine sia in versione digitale che in vinile. Il titolo dell’album si ispira a un viaggio esplorativo, non solo geografico ma anche interiore, fatto dall’artista. Cesare Cremonini non si è limitato ad interpretare i brani ma ha contribuito anche come produttore artistico, affiancato da Alessandro De Crescenzo e Alessio Natalizia.

“Un album nato al confine, in cui un’altra volta ho cercato di superare i miei limiti. Il tema più importante di “Alaska baby” è quello della rinascita.” – spiega il cantante – “Tutte le canzoni sono legate a questo filo. La redenzione, il perdono, la ricompensa, tutto passa attraverso il coraggio di amare, qualcosa che inevitabilmente sentiamo di meritare ma che ci affanna e spaventa. Siamo tutti bisognosi di questo, di rinascere attraverso l’amore“

La tracklist di “Alaska Baby”

Cremonini non si è limitato ad annunciare l’uscita dell’album, ma anche svelato la tracklist dei 12 brani contenuti all’interno. Ogni canzone è un pezzo del mosaico che compone il tema centrale del disco: la rinascita attraverso l’amore

Di seguito vi presentiamo la tracklist completa di “Alaska Baby“: