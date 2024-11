Geolier ha scritto il suo primo libro: uscirà il 19 novembre

Geolier ha annunciato che il 19 novembre uscirà il suo primo libro: si tratta di un’autobiografia intitolata “Per sempre”.

Geolier ha deciso di non fermarsi alla musica e di dedicarsi anche alla letteratura. Il 19 novembre uscirà infatti per Mondadori “Per sempre“, l’autobiografia dell’amatissimo rapper partenopeo. L’annuncio di questa novità editoriale è stato fatto dallo stesso Geolier tramite un post pubblicato su Instagram.

Geolier: l’annuncio su Instagram

Nel post pubblicato su Instagram, si vede Geolier, con il suo libro in primo piano, che si fotografa davanti allo specchio di una palestra.

Nella didascalia un messaggio di speranza per i più giovani: “Ho scritto un libro perché la mia speranza è che i ragazzi che mi seguono capiscano che c’è di meglio che stare in mezzo alla strada. Non esiste una pozione magica ma spero che la mia storia, come non l’ho mai raccontata fino ad oggi, possa ispirarvi“.

Firmato insieme al giornalista Federico Vacalebre, il libro intende esplorare il passato di Geolier partendo dalla sua infanzia in periferia. Nel testo si para ovviamente moltissimo del rap, utilizzato dal cantante come mezzo di espressione e rifugio.

L’artista enfatizza l’importanza delle parole come “pietre” che costruiscono la narrazione, sia quando parla di strada sia di amore, dimostrando così il suo processo di maturazione personale e artistica.

Un viaggio letterario annunciato

La decisione di Geolier di avventurarsi nel mondo della letteratura non è nata all’improvviso ma è stata anticipata nel 2023 dalla sua canzone “Maradona“.

Nel brano infatti il rapper canta: “Me legg’ nu libr’ chiam’ a’ Mondadori, ce ric’ ch’ancor’ n’è temp’ d”o libr’, si va tutt’ cos’ comm’adda ì, fra, cocche ann’ m’hann”a fá sulament’ nu film“. (Leggo un libro, chiama la Mondadori, dico che ancora non è tempo per un libro, se tutto va come deve andare, fra qualche anno dovranno fare solamente un film su di me).