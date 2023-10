Max Gazzè in tour nel 2023: le date e i biglietti dei nuovi concerti del cantautore romano nei teatri italiani.

Tra le novità di questo autunno per quanto riguarda la musica italiana non va sottovalutato il ritorno di Max Gazzè. Il cantautore romano sta per tornare in rotazione radiofonica il 6 ottobre con un nuovo singolo inedito, Che male c’è, primo estratto da un album, intitolato Amor Fabulas, che vedrà la luce la prossima primavera (dopo Sanremo?).

Registrato presso i Real World Studios di Peter Gabriel, in Inghilterra, il nuovo brano vede ancora una volta la collaborazione di Max con suo fratello Francesco, sempre al suo fianco nella sua carriera, e verrà presentato dal vivo anche in un nuovo tour nei teatri in partenza alla fine del mese di ottobre.

Max Gazzè in tour: i dettagli

Il nuovo giro di concerti del cantautore romano, ribattezzato Amor Fabulas – Preludio, vedrà protagonista l’artista con l’accompagnamento di Cristiano Micalizzi alla batteria, Daniele Fiaschi alla chitarra, Clemente Ferrari alle tastiere e Max Dedo ai fiati, con l’aggiunta della talentuosa Greta Zuccoli e di Nicola Molino al vibrafono.

Max Gazzè

Le date e i biglietti dei concerti

Questo il calendario completo con tutte le date dei concerti già confermati:

– 28 ottobre al Teatro Lyrick di Assisi (Perugia)

– 3 novembre al Teatro Metropolitan di Catania

– 4 novembre all’Auditorium Pace del Mela di Pace del Mela (Messina)

– 5 novembre al Teatro al Massimo di Palermo

– 10 e 11 novembre al Teatro Lirico di Milano

– 12 novembre all’Auditorium Santa Chiara di Trento

– 13 novembre al Politeama Rossetti di Trieste

– 17 e 18 novembre al Teatro Massimo di Cagliari

– 19 novembre al Teatro Comunale di Sassari

– 21 novembre al Teatro Verdi di Firenze

– 22 novembre al Politeama Genovese di Genova

– 23 e 24 novembre al Teatro Colosseo di Torino

– 29 novembre al Teatro Diego Fabbri di Forlì

– 30 novembre al Teatro Galleria di Legnano (Milano)

– 2 dicembre al Teatro Massimo di Pescara

– 3 dicembre all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia

– 4 dicembre al Teatro Fusco di Taranto

– 5 dicembre al Teatro Politeama Greco di Lecce

– 6 dicembre al Teatro Politeama di Catanzaro

– 7 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli

– 12 dicembre alla Città del Teatro di Cascina (Pisa)

– 13 e 14 dicembre al Teatro Duse di Bologna

– 15 dicembre al Gran Teatro Geox di Padova

– 16 dicembre al Teatro La Fenice di Senigallia (Ancona)

– 19 dicembre al Teatro di Varese

– 20 dicembre al Teatro Valli di Reggio Emilia

– 21 dicembre al Teatro Sociale di Mantova

– 22 dicembre al Teatro Alessandrino di Alessandria

– 29 e 30 dicembre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma

I biglietti per tutti questi concerti sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

