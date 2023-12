Dopo essere stata superata, per un breve periodo, da Brenda Lee, Mariah torna ad essere la regina del Natale: è lei a guidare la classifica di Billboard Hot 100.

Nelle scorse settimane All I want for Christmas is you di Mariah Carey era stata superata da Brenda Lee con Rockin’ Around The Christmas Tree. Ma la queen indiscussa del Natale ci ha messo pochissimo a riprendersi lo scettro: adesso è di nuovo in cima alla classifica.

I record di All I Want for Christmas

Per la quinta volta, durante il periodo natalizio, la sua hit All I want for Christmas ha conquista il primo numero della classifica dei singoli di Billboard negli Stati Uniti, dopo una breve sorpasso ad opera di Brenda Lee, che ora è piazzata in seconda posizione. In totale, sono tredici le settimane trascorse sul gradino più alto della classifica. Brenda Lee aveva conquistato la vetta della classifica per la prima volta dopo 65 anni dalla pubblicazione della canzone.

‘All I Want For Christmas Is You’ by Mariah Carey officially rises to #1 on this week’s Billboard Hot 100.



It has now topped the chart in 5 consecutive years. pic.twitter.com/DlZwYgDOer — Pop Base (@PopBase) December 18, 2023

Mariah Carey: la regina del Natale

Meritata pausa per Mariah Carey che ha da pochissimo chiuso il tour Merry Christmas One And All!, con l’ultima tappa a New York al Madison Square Garden, dove si è esibita insieme ad Ariana Grande e Jennifer Hudson.

Pare che la cantante si stia dedicando allo shopping ad Aspen, in Colorado, uno dei luoghi americani più in in cui trascorrere il periodo invernale. Mentre passeggia tra le vetrine di Louis Vuitton, Gucci e altri ancora, Mariah ha sfoggia un look total white: giustamente ci tiene a conquistare il Natale anche con gli outfit oltre che con le canzoni.

Oltre all’outfit, non è passata inosservata l’assenza del compagno Bryan Tanaka, che di solito viene sempre paparazzato al suo fianco nei periodi di pausa tra un tour e l’altro. Potrebbe esserci aria di separazione: infatti il ballerino e coreografo non ha presenziato ai concerti della compagna ed è passato parecchio tempo dall’ultimo avvistamento pubblico insieme (avvenuto a marzo per il compleanno della cantante).

