Il Comune di Cagliari conferma la presenza di Marco Mengoni per il Concerto di Capodanno, resta da decidere il luogo.

E’ un periodo d’oro per la carriera di Marco Mengoni. Dopo l’annuncio della sua partecipazione a Sanremo 2024 come co-conduttore, l’artista sarà anche l’ospito speciale che la città di Cagliari ha deciso di accogliere, per festeggiare insieme la notte di Capodanno. Solo musica di qualità per il Comune sardo, che non poteva scegliere star migliore.

Cagliari sceglie Marco Mengoni

E mentre si infiamma la bufera attorno al concerto annullato di Emis Killa, la città di Cagliari organizza il concerto di San Silvestro insieme a Marco Mengoni. La giunta comunale ha individuato nel vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo la figura più adatta per il concertone.

In un comunicato, il sindaco Paolo Truzzu ha dichiarato di aver voluto “un cantante di richiamo nazionale e internazionale, il cui nome possa attirare il maggior numero di persone, cittadini e turisti di ogni età caratteristiche che si ritiene si possano individuare nel cantante Marco Mengoni. Si tratta di uno dei cantanti più apprezzati nel panorama musicale italiano contemporaneo”.

Dove si terrà il concerto di Capodanno?

Vincitore di X Factor e di due Festival di Sanremo, adesso Mengoni si prepara a festeggiare con i suoi fan sardi lo scoccare della mezzanotte nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio. Inizia un nuovo anno, che si prospetta già grandioso per l’artista.

Ma quello che ci si chiede è: dove si terrà il concertone di Capodanno? Inizialmente si era pensato a largo Carlo Felice, ma l’idea non convince la Prefettura a causa dei cantieri per il primo trasloco della la struttura. Restano quindi aperte le ipotesi di piazza dei Centomila, oppure del quartiere fieristico con prenotazioni a numero chiuso e capienza limitata a 25 mila persone.

