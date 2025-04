Sangiovanni è tornato con il suo nuovo singolo “Luci allo Xeno”: scopriamo il testo e il significato della canzone!

Dopo un lungo periodo di assenza, necessario per ricaricarsi e ritrovare l’entusiasmo, Sangiovanni è finalmente tornato sulla scena musicale con un nuovo singolo: “Luci allo Xeno“. Il brano, disponibile in tutti i digital store dal 9 aprile, si presenta come un viaggio introspettivo nell’animo dell’artista: scopriamo il testo e il significato della canzone.

“Luci allo Xeno”: il significato della canzone

Con “Luci allo Xeno” Sangiovanni non solo inaugura una nuova fase della sua carriera ma apre anche una finestra sulle sue percezioni più intime. Si tratta infatti di una canzone molto personale in cui l’artista affronta il tema del conflitto interiore tra la necessità di indipendenza e il bisogno di una guida che ci indichi la strada da prendere.

Sangiovanni

In questo contesto le luci allo xeno, che sono particolarmente potenti, rappresentano ciò che ci dà conforto in momenti di smarrimento e che ci aiuta a lotta contro le inquietudini interne.

“E dopo questa notte insonne

Non ritornerà mai la calma

Per questo sono uscito per strada a vedere i colori dell’alba

E non potevo più rimanere rinchiuso dentro la mia stanza“

L’intreccio di paranoia e inquietudine viene magistralmente bilanciato con le immagini dell’alba e della luce allo xeno nel brano, delineando un percorso di auto-riflessione e cambiamento. Il testo esprime il bisogno imprescindibile di uscire allo scoperto, di confrontarsi con la realtà esterna per poter trovare una propria identità più autentica e una visione più chiara di sé e del proprio futuro.

Il testo della canzone

È da un po’

Che non vedo tutto in bianco e nero

Forse la Tequila che ho bevuto a sorsi

Mi ha fatto ritornare azzurri questi occhi

Continua per il testo integrale