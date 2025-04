BigMama ha annunciato un tour estivo che prevede moltissime tappe in giro per l’Italia: scopriamo tutti i dettagli!

L’estate si preannuncia ricca di eventi musicali e concerti che riscalderanno l’atmosfera delle calde serate. Tra gli artisti che hanno in programma un tour per l’estate del 2025 c’è anche BigMama, rapper di spicco nel panorama musicale italiano.

Dopo aver conquistato le classifiche con la sua ultima hit “Mezzorotto” insieme ad Alessandra Amoroso e con la collaborazione “Il linguaggio del corpo” con Paola & Chiara, l’artista è pronta a portare la sua energia e il suo talento in giro per l’Italia con un tour che promette scintille. Scopriamo tutte le date dei concerti!

BigMama: un nome in crescita

Divenuta nota in particolare per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con il brano “La rabbia non ti basta“, BigMama non ha mancato di dimostrare la sua versatilità e abilità artistica, conquistando fan in tutto il Paese. Il successo ottenuto con “Mezzorotto” e “Il linguaggio del corpo” ha consolidato la sua posizione nel panorama musicale italiano, facendo della rapper un punto di riferimento per la musica contemporanea.

BigMama al Festival di Sanremo 2024

La pubblicazione del suo primo album “Sangue“, contenente il singolo “Cento occhi“, ha permesso alla sua voce di raggiungere ancora più ascoltatori, confermandola come una delle giovani promesse della scena.

BigMama: le date del tour estivo 2025

La rapper ha scelto il suo profilo Instagram, seguito da oltre 200.000 fan, per annunciare le date del suo atteso tour estivo. Partendo da Bologna il 4 giugno, l’artista raggiungerà diverse città italiane, da Torino a Trento, fino a toccare il Sud con tappa ad Acquarica del Capo, per un totale di otto appuntamenti imperdibili. Ecco tutte le date del tour estivo 2025 di BigMama: