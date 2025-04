Gaia ha annunciato un tour estivo che prevede moltissime tappe in giro per l’Italia: scopriamo tutti i dettagli!

Dopo aver incantato il pubblico e la critica sul prestigioso palco del Festival di Sanremo con il singolo “Chiamo io chiami tu“, Gaia è pronta a portare la sua musica in giro per l’Italia con un tour estivo ricco di date. La cantante ha infatti annunciato concerti in moltissime città che la terranno impegnata da fine maggio a metà settembre: scopriamo tutti i dettagli della nuova tournée.

“Rosa dei venti”: un tuffo nella musica di Gaia

Il 21 marzo 2025 è uscito “Rosa dei venti“, il terzo album di Gaia che non è solo un disco ma un vero e proprio diario aperto in cui la cantautrice si esprime attraverso 13 tracce (12 inediti oltre al celebre brano sanremese). Attraversando un ampio spettro emotivo, dall’introspezione alle sonorità più vibranti, l’album offre uno spaccato della sua anima, cercando di toccare le corde più autentiche dell’ascoltatore.

Gaia

Questo primo progetto interamente in italiano segna un importante punto di svolta nella sua carriera, delineando il desiderio di una ricerca personale verso quella che definisce la sua “bussola interiore”. Il tour estivo di Gaia sarà quindi un’ottima occasione per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album.

Le date del tour estivo

Con la stagione estiva alle porte, Gaia si prepara a portare la sua musica in tutta Italia con una serie di concerti che promettono di regalare emozioni uniche. Il tour estivo, prodotto da Vivo Concerti e distribuito in collaborazione con Color Sound, toccherà diverse regioni, offrendo a un pubblico vasto l’opportunità di vivere l’energia e la passione che caratterizzano le sue esibizioni. Ecco tutte le date in programma: