Samuele Bersani: la scaletta del concerto a Roma

Vi presentiamo la scaletta del concerto di Samuele Bersani all’Auditorium Conciliazione di Roma: ecco quali canzoni porterà sul palco.

Dopo un periodo di stop forzato a causa di una grave malattia, Samuele Bersani è finalmente tornato a esibirsi dal vivo con una serie di concerti che lo stanno portando ad attraversare l’Italia, da Nord a Sud. La data zero del tour del cantautore è stata il 12 marzo al Teatro Regio di Parma, mentre il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 9 aprile all’Auditorium Conciliazione di Roma. Scopriamo quale sarà la probabile scaletta delle canzoni!

Il tour di Samuele Bersani

Dopo l’esibizione al Gran Teatro Geox di Padova, Samuele Bersani si appresta a incantare nuovamente i suoi fan con una tappa programmata mercoledì 9 aprile all’Auditorium Conciliazione di Roma, seguita da altre cinque date in giro per l’Italia. Il concerto romano inizierà alle ore 21:00 nella suggestiva location situata in Via della Conciliazione 4, e promette di essere un appuntamento imperdibile per gli amanti delle sue melodie.

Samuele Bersani

Ecco tutte le prossime date del tour:

14 aprile 2025 – BRESCIA, Teatro Dis_Play

15 aprile 2025 – BOLOGNA, Teatro Europauditorium

18 aprile 2025 – CATANIA, Teatro Metropolitan

5 aprile 2025 – TORINO , Teatro Colosseo

7 maggio 2025 – MONTECATINI, Teatro Verdi

La scaletta del concerto all’Auditorium Conciliazione di Roma

Nei concerti del suo tour 2025 Samuele Bersani ha presentato al pubblico una setlist comporta dai suoi più grandi successi, canzoni che hanno segnato un’epoca. Anche al concerto romano non potranno quindi mancare brani come “Spaccacuore” o le famose “Giudizi universali” e “Harakiri”. Di seguito vi presentiamo la probabile scaletta delle canzoni: