Una canzone nata un po’ per caso ma che, inaspettatamente per Ligabue, ebbe davvero un grande successo.

Era la primavera del 1990 quando uscì il disco d’esordio di Ligabue, che portava proprio il suo nome. Non fece subito un gran successo, ma con gli anni a rendergli giustizia fu la fama che conquistarono i singoli pezzi da cui era composto. Uno di quelli, era proprio “Marlon Brando è sempre lui”.

Il significato di “Marlon Brando è sempre lui”

Insieme a Balliamo sul mondo e l’intramontabile Piccola stella senza cielo, tra i singoli più iconici della carriera di Liga abbiamo proprio lui: Marlon Brando è sempre lui.

Questa è una canzone che parla della forza della memoria e del ricordo delle persone che hanno segnato la nostra vita. Un po’ come il mitico attore e regista statunitense Marlon Brando. Il testo sottolinea come, nonostante i cambiamenti della vita, i ricordi restano sempre indelebili.

Come nasce il singolo?

Si tratta del terzo brano estratto dall’album “Ligabue”: lo stesso artista spiega che è nato come un “pezzo demenziale”. In un’intervista rilasciata a UrbanPost nel 2017, il cantautore emiliano confessava: “Ho scritto e continuo a scrivere ogni tanto canzoni demenziali, solo per la sfiga di alcuni amici che sono vittime di queste cose”.

“Il fatto è che periodicamente io e la mia compagna organizziamo delle feste che si chiamano “Feste del tormento e della sofferenza”, dove nascono canzoni improbabili di ogni genere”. E questo fu proprio uno di quei brani che nacque in questo modo.

Ligabue: “Uno dei pezzi peggio riusciti”

Il suo titolo in origine – come spiega Liga – era “Giorgio Bubba sta con noi”. “Poi si è evoluto, così, con un testo naif, ma non mi dispiace. L’arrangiamento, invece, è troppo grezzo, e l’esecuzione è proprio brutta“, racconta.

“Penso che da un punto di vista della realizzazione questo sia uno dei pezzi peggio riusciti dell’album, anche se alla gente è piaciuto decisamente. Lo proponiamo ancora qualche volta in concerto perché ha un bel tiro, ma non integralmente, solo a pezzi”, aggiunge il rocker di Correggio.

Di seguito il video ufficiale del singolo “Marlon Brando è sempre lui”:

