Durante il concerto al Maradona di Napoli, LDA ha fatto una toccante dedica a Gigi D’Alessio, suo papà, facendo commuovere tutti.

Gigi D’Alessio si è esibito allo stadio Maradona di Napoli, evento a cui ha partecipato anche suo figlio Luca, in arte LDA. Ed è stato proprio con lui che i cantanti sono diventati protagonisti di uno scambio di toccanti battute che hanno emozionato il pubblico. Ecco che cosa è successo.

“Spero di diventare l’uomo che sei tu”: le toccanti parole di LDA per Gigi D’Alessio

Come anticipato, tra gli ospiti che hanno accompagnato Gigi D’Alessio durante il concerto c’è stato anche LDA. Il giovane cantante sta seguendo le orme di suo padre, pur cercando una propria identità per potersi distinguere e conquistare il suo pubblico.

Ma è stato al termine dell’esibizione che padre e figlio sono diventati protagonisti di un toccante scambio di battute. Gigi D’Alessio, infatti, ha fatto un augurio speciale al figlio: “L’augurio che ti faccio è che se io ho fatto due stadi Maradona è che tu possa farne almeno tre“. Ma è stata la risposta di LDA ad aver sorpreso ed emozionato tutti, suo padre incluso: “Io spero di diventare l’uomo che sei tu, poi il Maradona viene dopo“. Gigi D’Alessio – www.notiziemusica.it

Il rapporto tra Gigi D’Alessio e LDA

Come ormai è noto a tutti, Gigi D’Alessio ed LDA sono legati non solo da un profondo affetto reciproco, ma anche dalla passione per la musica. Infatti, il giovane cantante ha deciso di inseguire le orme di suo padre, mettendosi in gioco.

Non è un caso che per farlo abbia scelto la scuola di Amici, celebre programma di Maria De Filippi dove si è messo al pari degli altri allievi, tentando così di costruirsi il suo percorso. E seppur da un lato l’appoggio di suo papà sia fondamentale per la sua crescita professionale, LDA non ha mai ricevuto un trattamento di favore da Gigi D’Alessio. Anzi, quest’ultimo aveva dichiarato tempo fa di non rendergli la vita facile, ma di incentivarlo ad affrontare autonomamente le complicate sfide imposte dal mondo della musica.