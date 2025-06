La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, Chanel, debutta come influencer con un post sponsorizzato per un brand di profumi, segnando il suo ingresso ufficiale nel mondo social.

Chanel Totti, figlia di due icone italiane come Ilary Blasi e Francesco Totti, si lancia nel mondo dei social media con un debutto da influencer che ha già catturato l’attenzione di molti. Dopo aver raggiunto la maggiore età, Chanel ha deciso di intraprendere una carriera che sembra fatta su misura per lei, considerando anche il suo seguito di 633mila follower su Instagram.

Il suo primo passo ufficiale in questo nuovo percorso arriva con un post sponsorizzato per il brand di profumi Coco Monoi, in cui sfoggia vari look sofisticati. Il debutto di Chanel non è solo una tappa nel suo percorso personale, ma anche un riflesso dell’influenza e dell’eredità familiare, con la madre Ilary che aveva già anticipato questa inclinazione per i social media.

Chanel Totti debutta con un post sponsorizzato

Il debutto di Chanel come influencer non è una sorpresa per chi conosce la sua famiglia. Ilary Blasi, madre di Chanel, aveva già sottolineato l’interesse della figlia per il mondo dei social media. In una precedente intervista, Ilary aveva rivelato come Chanel fosse attratta dai social piuttosto che dalla televisione, un’inclinazione evidente nel suo recente post sponsorizzato.

Con il suo primo reel su Instagram, Chanel mostra una sicurezza sorprendente per una giovane che si affaccia per la prima volta su questo tipo di palcoscenico. Indossa vari look abbinati alle quattro profumazioni di Coco Monoi, dimostrando una chiara comprensione del linguaggio visivo dei social media.

Dai banchi di scuola al mondo degli influencer

Nonostante il debutto nel mondo degli influencer, Chanel non ha abbandonato i suoi impegni scolastici. Attualmente, sta completando l’ultimo anno di scuola, mantenendo un equilibrio tra istruzione e ambizioni professionali. La madre, Ilary, aveva espresso il desiderio che Chanel continuasse a studiare, indipendentemente dalla carriera sui social.

Ilary Blasi

Questa doppia strada potrebbe dimostrarsi vantaggiosa, consentendo a Chanel di esplorare il mondo dei social media mentre acquisisce una solida formazione accademica. Ilary aveva saggiamente osservato che i ‘figli sono un po’ lo specchio dei genitori‘, e Chanel sembra riflettere perfettamente l’apertura e l’abilità comunicativa dei suoi celebri genitori.

Un futuro promettente per Chanel Totti nel mondo dei social media

Con un seguito considerevole e un debutto già promettente, Chanel Totti sembra pronta a consolidarsi nel panorama degli influencer. Questo nuovo percorso offre a Chanel la possibilità di sfruttare appieno le sue capacità e il suo carisma, elementi essenziali nel mondo dei social media.

La decisione di intraprendere questa strada potrebbe anche aprire nuove opportunità nel futuro, grazie alla sua base di follower già solida e alla guida di una famiglia ben radicata nel mondo dello spettacolo. Chanel ha acceso la luce su un futuro che, se ben gestito, potrebbe portarla a diventare una figura di rilievo nel panorama degli influencer italiani.