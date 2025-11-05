Laura Pausini e le accuse della cugina Sabrina

Sabrina Pausini ha accusato la cugina Laura di non essersi mai interessata a lei e allo zio Ettore, morto in un tragico incidente.

Ettore Pausini, zio della celebre cantante, è morto domenica scorsa, il 2 novembre, in un tragico incidente. La Pausini non ha ancora commentato l’accaduto, ma non sono mancate le parole della cugina Sabrina, figlia di Ettore, che ha espresso un duro sfogo contro la cantante.

La morte di Ettore Pausini

Lo zio di Laura Pausini era molto conosciuto a Bologna, e nei weekend era solito uscire in bicicletta.

Il 2 novembre è stato vittima di un tragico incidente avvenuto in via degli Stradelli Guelfi, nel tratto tra Castenaso e San Lazzaro di Savena, nella periferia di Bologna.

Secondo le prime ricostruzioni, Ettore Pausini, è stato travolto da un auto che stava procedendo in direzione opposta. I soccorsi sono giunti nel luogo dell’impatto immediatamente, ma nonostante i tentativi per rianimarlo, per Ettore non c’è stato nulla da fare.

Il Corriere, racconta che nel pomeriggio di lunedì 3 novembre, il conducente responsabile dell’impatto si è costituito presentandosi spontaneamente agli uffici della polizia di Bologna. Si tratta di un uomo di 29 anni residente a Rimini.

Lo sfogo contro Laura Pausini

“Ai giornalisti che hanno sottolineato la parentela sottolineo che è solo sulla carta, perché a quella parte di parentado non è mai fregato nulla di me e di mio padre.. E io non li voglio al funerale. Io non sono come loro e tali valori me li ha insegnati proprio mio padre. Chissà che per una volta i giornali facciano informazione corretta”.

Come riportato da Today, queste sono le parole che Sabrina Pausini rivolge ai giornalisti che hanno accostato il suo nome a quello della cantante.

Nel suo lungo sfogo sui social, poi rimosso, la cugina si rivolge anche al conducente responsabile dell’impatto: “Era mio padre, e me l’hanno ammazzato così, voglio vederlo in faccia quell’assassino”.