Giulia De Lellis: la prima uscita pubblica dopo il parto

L’influencer neo mamma si è mostrata elegantissima in occasione della sua prima uscita pubblica a meno di un mese dal parto.

Giulia De Lellis e il cantante Tony Effe sono diventati genitori ad Ottobre con la nascita della loro Priscilla. Ora, l’influencer è tornata ufficialmente nella scena pubblica partecipando ad un evento benefico a Milano, dedicato alla prevenzione per il tumore al seno.

Con lei, anche la neo mamma Cecilia Rodriguez.

Giulia De Lellis: l’uscita dopo il parto

Come riportato da Gossip.it, brand beauty Estée Lauder, in collaborazione con AIRC, ha organizzato un evento importante; una cena di gala dedicata alla Breast Cancer Campaign, che ha avuto come obiettivo la sensibilizzazione sulla prevenzione e la ricerca per combattere il tumore al seno.

La serata si è svolta alla Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano, e ogni anno si riuniscono grandi volti del mondo della moda e dello spettacolo.

Fanpage racconta che Giulia De Lellis, l’ambassodor della campagna, ha indossato un elegante tailleur total black con il fiocchetto rosa dell’AIRC che ha agganciato alla giacca, e una borsa dal valore di 22 mila euro.

Con lei, anche Cecilia Rodriguez, Giulia Salemi con Pierpaolo Pretelli, anche loro genitori, e Nilufar Addati.

I Vip hanno posato sorridenti di fronte ai fotografi, uniti nel loro impegno sociale con l’intento di diffondere un importante messaggio.

Le parole di Giulia De Lellis

L’influencer ambassodr della campagna, ha scelto di condividere nelle storie su Instagram una riflessione importante: “Oggi sento una connessione diversa con la vita (saranno anche gli ormoni o le nuove responsabilità), ma ho capito ancora di più che sostenere la ricerca significa proprio questo: proteggerla. Credo tantissimo nella prevenzione. È un gesto d’amore verso se stesse. Non aspettate di avere paura per farla, fatela prima. Fatela per voi e per chi vi ama!”.