Angelina Mango confessa: “Avevo molta paura”

Angelina Mango ha parlato a cuore aperto ai suoi fan durante una diretta social. Ecco le sue rivelazioni dopo il nuovo album.

La cantante, a poche settimane dall’uscita del suo nuovo album Caramè, si è raccontata con naturalezza durante una diretta TikTok, condividendo le sue paure dopo l’uscita del disco.

Ecco cosa ha rivelato.

Angelina Mango: le sue parole

La giovane artista, mentre era impegnata nel firmacopie del suo nuovo nuovo progetto discografico, aveva avviato una diretta su TikTok per confrontarsi e riflettere con il pubblico collegato sul web.

Con grande delicatezza ha raccontato di aver avuto paura.

Angelina Mango

Come riporta Today, la cantate ha dichiarato : “Avevo tanta paura per questo disco, perché pensavo: parlo di cose molto grandi, molto importanti, anche molto dolorose. Pensavo: non voglio prendermi la responsabilità…”, raccontando poi ciò che la spinta comunque a farsi avanti ed esporsi: “Ho pensato che il lavoro di un cantautore è dire quello che prova, senza farsi portavoce di niente”.

Angelina Mango non dimentica i suoi fan, sottolineando come la loro presenza e i messaggi di affetto che riceve le siano stati di grande supporto: “La cosa che sta accadendo in questo periodo è che quando le persone mi fermano per strada, mi fermo molto a parlare, perché mi stanno dicendo cose pazzesche, tutte. A volte basta semplicemente sentire che non siamo soli. E che c’è gente che vive, soffre o è felice per qualcosa come noi. E questo basta”.

La pausa prima dell’album

Angelina Mango è tornata dopo un periodo difficile durante il quale si era fermata. Le motivazioni erano legate ad alcuni problemi di salute, infatti aveva contratto una rinofaringite acuta. La cantante però ha voluto prendersi del tempo anche per dedicarsi alla sua salute mentale ed equilibrio personale, per tornare poi con il nuovo album che simboleggia la sua rinascita.