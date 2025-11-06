Morgan e Angelina Schiatti: continua il processo

Angelina Schiatti pare non abbia accettato l’assegno da migliaia di euro presentato da Morgan. Ecco cosa è successo.

Continua il processo che vede coinvolto il cantante e la sua ex compagna Angelina Schiatti, che lo ha accusato di stalking e diffamazione aggravata. Pare che Morgan abbia proposto un risarcimento da migliaia di euro, ma la Schiatti non lo avrebbe accettato.

Morgan e l’assegno da 100mila euro

Il processo si sta svolgendo al Tribunale di Lecco, dove il cantante è imputato per atti persecutori e diffamazione aggravata nei confronti della sua ex compagna.

Durante l’ultima udienza, Morgan avrebbe presentato un assegno circolare dal valore di 100mila euro come forma di risarcimento.

Morgan

Angelina Schiatti però, sembra aver rifiutato la proposta, e scelto di non ritirare la querela proseguendo quindi con il processo.

Come riportato da Open, il processo era in una fase di stallo da luglio, dopo che era accolta la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa di Morgan e bisognerà aspettare dicembre per i prossimi sviluppi.

Ansa aveva già riportato che il cantautore ha sempre rigettato le accuse: “Ho molta fiducia nella giustizia, sono venuto perché credo che un processo sia un momento nel quale una persona equilibrata valuta, perché se fosse per i giornali sarebbero solo balle. Non ho nulla da nascondere mai fatto nulla di molesto nei confronti di nessuno, se mi si vuol far passare per quello che non sono non si riesce, in ultimo trionfa la virtù”. E aveva continuato: “So che è sbagliato ribaltare ma è la verità, qui la vittima sono io, perseguitato, e lo vedete, perché dall’altra parte si fanno concerti e feste. Sono io quello che ha perso la dignità, che non ha lavoro, ma non ho fatto niente”.

Morgan e Angelina Schiatti

La vicenda ebbe inizio nel nel 2020, quando Angelica Schiatti denunciò Morgan ottenendo il codice rosso. Secondo l’accusa, il cantante avrebbe assunto atteggiamenti persecutori, tradotti nell’invio di numerosi messaggi, telefonate a tono offensivo e minacce.