Geolier: l’annuncio del nuovo singolo

“Fotografia” è il nome del nuovo singolo del rapper napoletano Geolier, in uscita domani venerdì 7 novembre.

Dopo l’uscita a sorpresa di Amen Freestyle di qualche settimana fa, Geolier stupisce tutti con una nuova uscita. Il rapper aveva comunicato di aver terminato il suo quarto progetto discografico di inediti, e domani, venerdì 7 novembre, uscirà il nuovo singolo dal titolo Fotografia.

Geolier: il nuovo brano

Il rapper aveva anticipato la nuova uscita lasciando vari indizi sui social, fino a poi pubblicare un piccolissimo assaggio della canzone condividendo su Instagram un video filmato all’interno dello studio di registrazione.

L’annuncio della data di uscita uscita è arrivata poi anche con un altro post, in cui compare un pianoforte bianco e la foto di una polaroid che lo ritrae insieme alla fidanzata Chiara Frattesi. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, la canzone parla di un amore nuovo e intenso.

Geolier, il tour negli stadi 2026

Geolier è un’artista da record, non solo i termini musicali ma anche per i suoi concerti. Basti pensare ai suoi tre live sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dove si era esibito di fronte a 140 mila persone.

Dopo il GEOLIER LIVE 2025 nei palazzetti, che ha riscosso un notevole successo registrando il tutto esaurito, il rapper, conosciuto per i suoi testi incisivi, aveva annunciato a sorpresa il GEOLIER STADI 2026, il tour che lo vedrà esibirsi in alcuni degli stadi più noti d’Italia. Ecco le date:

13 giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro

19 giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico

23 giugno 2026 – Messina, Stadio Franco Scoglio

26 giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona – sold out

27 giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona – sold out

28 giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona- sold out

i biglietti sono in vendita su TicketOne.