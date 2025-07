In questo periodo, la Capitale sta ospitando il Roma Summer Fest, kermesse che si concluderà il prossimo settembre. Tra i cantanti che si sono esibiti sul palco anche Alanis Morisette, celebre cantautrice canadese che vanta una fan d’eccezione: Laura Pausini. La cantante di Solarolo, infatti ha partecipato al concerto della collega in qualità di spettatrice, quando all’improvviso è stata chiamata a esibirsi al suo fianco.

Come anticipato, Alanis Morisette è una dei cantanti che si sono esibiti al Roma Summer Fest, evento musicale organizzato presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone dalla Fondazione Musica. Tra i presenti nel pubblico, anche Laura Pausini, la quale stava assistendo al concerto seduta nella platea.

Ma all’improvviso Laura ha ricevuto una bellissima sorpresa: Alanis, infatti, consapevole della sua presenza, l’ha chiamata e l’ha invitata a salire sul palco. Qui le due cantanti hanno conquistato il pubblico con un duetto improvvisato sulle note di “Ironic”, celebre brano della cantautrice canadese, apprezzatissimo anche dalla stessa Laura.

Laura Pausini ha voluto condividere coi fan il momento in cui le è stato chiesto di cantare accanto ad Alanis. Attraverso delle storie su Instagram, la cantante ha spiegato ai fan quanto le stava per accadere, aggiornandoli passo dopo passo: “Oggi pomeriggio sono andata a Roma per vedere il concerto di Alanis e non avrei mai immaginato di essere invitata a cantare una delle mie canzoni preferite con lei“.