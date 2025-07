L’estate del 2025 rimarrà nella memoria di Anna Tatangelo. La cantante, infatti è in dolce attesa del suo bebé con Giacomo Buttaroni, il suo nuovo compagno. E così, tra un concerto e qualche momento di relax, le giornate trascorrono serene per Anna, la quale ha deciso di condividere un post contenente alcuni scatti fatti di recente.

Anna Tatangelo è tornata sui social ad aggiornare i fan della sua gravidanza. La cantante, infatti, di recente, ha pubblicato un carosello fotografico contenente alcuni scatti e video delle ultime settimane. Tra i contenuti pubblicati si vede Anna mentre canta di fronte al pubblico, alcune foto degli outfit sfoggiati, tutti rigorosamente caratterizzati da maxi gonne in pelle o abiti lunghi, ma anche un mazzo di fiori una torta con una scritta ironica.

Ma ad aver catturato l’attenzione dei fan è stata sicuramente la foto in cui Anna si mostra in compagnia di Andrea, il figlio ormai quindicenne nato dalla precedente relazione con Gigi D’Alessio. Ad accompagnare il tutto una didascalia in cui la cantante ha mostrato tutta la sua gratitudine e che recita: “Non ero pronta a tutto questo amore“.