Loredana Lecciso, compagna di Al Bano ha inaugurato da poco il suo profilo di TikTok. La cantante ha quindi cominciato a usare la piattaforma e ha pubblicato un video che ha fatto discutere gli utenti del celebre social network. Scopriamo che cosa è successo.

Il video, pubblicato sul profilo personale di Loredana Lecciso mostra la cantante nel bagno di casa sua con il celebre cappello di Al Bano in mano mentre sorride alla fotocamera. Poco dopo, dalla porta alle sue spalle, si vede arrivare proprio il cantante che raggiunge la compagna nel bagno alzando una mano e facendo un gesto come a dire: “che stai facendo?”.

Fin qui nulla di strano, ma ad aver fatto discutere è stata una scritta in sovrimpressione aggiunta da Loredana che recita: “Quando la cena dovrebbe già essere in tavola… e tu sei ancora su TikTok“. Una frase che voleva essere chiaramente ironica, ma che ha sollevato una vera e propria polemica tra gli utenti.

Poco dopo la pubblicazione del video, gli utenti del web hanno deciso di commentare quanto avevano appena visto, lasciando delle considerazioni personali molto diverse tra loro. Ma nella maggior parte dei casi, i commenti erano incentrati su un argomento: il fatto che sembrasse “dovere” di Loredana preparare la cena al compagno. In effetti, si possono leggere messaggi come: “Ma se tu sei su TikTok e Al Bano non sta facendo niente, perché non ha preparato lui! Non è scritto da nessuna parte che la cena la mette in tavola una donna!“.