La cantante continua a esibirsi anche se al quarto mese di gravidanza e un video in cui canta e balla sul palco è diventato virale.

Anna Tatangelo è al quarto mese di gravidanza, ma continua a esibirsi sul palco per regalare la sua musica ai fan. Ma al di là dei concerti, la cantante ha scelto di viversi la maternità nella più assoluta riservatezza, tant’è vero che non ha mai rilasciato interviste, né svelato l’identità del padre del futuro bebé.

La performance di Anna Tatangelo

Dunque, come anticipato, Anna Tatangelo è incinta e ha preferito rimanere lontana dai riflettori, evitando che possano trapelare troppe informazioni sulla sua vita privata. Quindi, le uniche apparizioni pubbliche sono i suoi concerti, che ha deciso di continuare a fare anche con l’avanzare della gravidanza.

Proprio in merito a ciò, di recente, è diventato virale un video in cui Anna si esibisce sul palco nella sua “Guapo”, canzone realizzata nel 2021 grazie a una collaborazione con Geolier, celebre rapper napoletano. Nel contenuto, la cui durata è di pochi secondi, si vede la cantante mentre canta con addosso un lungo abito nero che mette ben in evidenza il pancione. Il video è stato pubblicato da un utente su TikTok e nel giro di poco è diventato virale raccogliendo 1,2 milioni di visualizzazioni.

La gravidanza di Anna Tatangelo

Anna Tatangelo aveva annunciato la gravidanza lo scorso giugno e da quel momento in molti si sono domandati chi fosse il padre del bambino. In effetti, la cantante aveva tenuto nascosta la sua vita privata, evitando di raccontare di aver ritrovato l’amore. A distanza di poco tempo, tuttavia, si è scoperto chi sia il padre del bebé: stiamo parlando di Giacomo Buttaroni, con il quale la cantante ha una relazione da qualche mese.

E nonostante poco dopo sia trapelata l’indiscrezione secondo cui nella coppia ci fosse aria di crisi, Anna ha preferito rimanere in silenzio, lasciando che le voci di gossip si smentissero pian piano da sole e concentrandosi sulla sua gravidanza.