Katy Perry e Justin Trudeau sono una coppia? Arriva la conferma

Katy Perry e l’ex premier canadese sono stati sorpresi di nuovo insieme, ma questa volta in atteggiamenti intimi.

Orlando Bloom ormai è dimenticato: la relazione della cantante con l’ex primo ministro canadese sembra essere ufficiale. La coppia infatti è stata paparazzata su un lussuoso yacht, proprietà di Katy Perry. A diffondere le foto è stato il tabloid inglese Daily Mail.

L’avvistamento con Justin Trudeau

Il primo “appuntamento” fra i due è datato la scorsa estate, per la precisione a fine luglio, a distanza di un mese dall’annuncio della separazione dall’attore Orlando Bloom.

La coppia era stata paparazzata a Montreal, in Canada mentre si concedeva un elegante cena.

Katy Perry

Ma è il secondo avvistamento della coppia in California a togliere qualsiasi dubbio sulla natura del loro rapporto. Sul ponte superiore dello yacht, sono stati fotografati in atteggiamenti intimi dove non sono mancati baci e abbracci.

Nel tabloid si legge che i due erano “incuranti dei turisti che sono passati lì in vicino in barca”, mentre secondo una fonte “Katy è molto, molto interessata a lui. Dice che è un vero affare, un ragazzo di qualità. È chiaro che le piace molto. E lui piace molto a lei”.

La separazione con Orlando Bloom

Era inizio luglio quando Katy Perry e Orlando Bloom hanno ufficializzato la loro separazione con un comunicato congiunto alla rivista People. Le voci di un possibile allontanamento fra due infatti si erano già diffuse da mesi e pare che la causa sia stata legata a difficoltà a conciliare due stili di vita caratterizzati da impegni diversi.

I due però hanno sempre messo al centro l’interesse della piccola Daisy Dove, nata cinque anni fa, sottolineando il loro impegnandosi nella co-genitorialità annunciando che continueranno ad essere visti insieme come una famiglia. L’ex coppia infatti era stata paparazzata insieme questa estate dopo la separazione, in Italia, nella Costiera Amalfitana, sempre con l’intento di rimanere uniti per il bene della figlia.