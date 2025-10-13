Sui social, il ragazzo è al centro delle accuse per il suo apparente gesto considerato “maleducato”, ma Annalisa racconta cosa è successo.

Per Annalisa saranno stati giorni decisamente intensi vista l’uscita del suo nuovo album Ma io son fuoco lo scorso venerdì 10 ottobre. La cantante è sotto i riflettori, ma ora in particolare, per l’episodio che si è verificato in uno degli incontri per promuovere il disco.

Ecco cosa è successo.

Il saluto al fan

L’inarrestabile popstar italiana è concentrata nel “tour” promozionale del suo nuovo album che la vede impegnata in diversi appuntamenti: dagli instore tour, a release party, come quello di giovedì 9 ottobre dove la cantante si è esibita dal vivo.

Annalisa

Proprio durante un incontro con i suoi fan, è successo qualcosa di particolare. Nel video diffuso online si nota un ragazzo che, con il disco in mano, si avvicina alla cantante, la quale dall’espressione, fa trapelare che sia rimasta delusa per qualcosa.

Nei social sono partite teorie secondo le quali l’artista sarebbe rimasta ferita dalla reazione del suo fan, e c’è chi ha scritto “Annalisa saluta un fan che non le risponde lasciandola interdetta“.

A commentare l’accaduto è stata la cantante stessa su X, che in risposta al video scrive “Ma nooo qui sembra che sia andata così, ma vi assicuro che è stato super carino ed emozionato“, correndo in difesa del ragazzo.

I prossimi appuntamenti

L’uscita del nuovo album porta con sè l’inizio del tour Tour Capitolo I nei palazzetti. In un’intervista ad Ansa infatti la cantante ha dichiarato: “Non vedo l’ora, lo spazio dei palazzetti mi piace: una scatola buia dove costruisco una dimensione parallela”.

Annalisa si esibirà a partire dal 15 novembre per proseguire fino al 13 dicembre. Le tappe italiane coinvolgono città come Torino, Bari, Firenze, Roma e Milano, alcune già sold out.