“Sono tutte bugie”: Alessandra Amoroso risponde alle fake news

La cantante ha commentato con un duro post su Facebook le fake news che circolano in rete sulla salute della piccola Penelope.

Alessandra Amoroso è da poco diventata mamma di Penelope, nata un mese fa, e avuta con il futuro marito Valerio Pastore.

L’artista sta vivendo questo momento di felicità in piena privacy, condividendo raramente scatti sui social. Nella giornata di domenica 12 ottobre però, la cantante è dovuta intervenire sui social per porre fine alle fake news che si sono diffuse sulla sua primogenita.

Le fake news sulla salute della bambina

La cantante aveva di recente portato la figlia da un osteopata di Roma, specializzato anche in osteopatia neonatale. Era stato il dottore a condividere lo scatto sui social scrivendo che “La bellezza della voce di Alessandra Amoroso la conosciamo tutti ormai da anni. Ma da una ventina di giorni, la conosce anche la nuova arrivata Penelope con la differenza che Penelope, per 9 mesi, è l’unica persona al mondo ad aver sentito il suono della voce della sua mamma dall’interno”.

Molto probabilmente questa immagine è diventata il pretesto per fare speculazione sulla salute di Penelope e diffondere in rete voci false. Diverse notizie infatti hanno parlato di un grave malattia alle ossa: “Alla bambina potrebbero non crescere correttamente le ossa”, oppure “Le condizioni della bambina sono più serie di quanto immaginassi”.

La risposta della cantante

La neomamma è intervenuta per smentire quanto riportato, e lo ha fatto con un duro post su Facebook (accompagnato dagli screenshots di tutte le notizie false) in cui si legge “Guardo la gente dare il suo peggio in rete e non mi sembra nemmeno che apparteniamo alla stessa specie. Nel caso servisse specificarlo (mi auguro di no!), sono tutte bugie!”.