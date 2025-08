Stando al gossip, alcuni testimoni avrebbero visto l’ex premier canadese in prima fila durante un recente concerto della cantante.

Sembra che una nuova persona abbia conquistato il cuore di Katy Perry. Infatti, a un mese dalla separazione con Orlando Bloom, la popstar starebbe frequentando Justin Trudeau, ex premier canadese. L’ultima novità? Il politico era in prima fila un suo concerto.

Justin Trudeau al concerto di Katy Perry

Lo scorso 29 luglio, Katy Perry si è esibita nel suo live presso Ottawa, la capitale del Canada. L’evento si è tenuto presso il Canadian Tire Centre, ma qui era presente un ospite d’eccezione. Infatti stando ad alcuni video diffusi sul web, tra le prime fila era presente proprio Justin Trudeau, ex premier canadese che si pensa abbia una liaison con la popstar.

In effetti, Katy e Justin sono stati visti perfino a cena assieme in un rinomato ristorante della città, dove hanno pasteggiato a base di aragosta facendosi vedere in perfetta sintonia.

Katy Perry

L’addio a Orlando Bloom

Chiaramente non ci sono ancora delle informazioni certe sul rapporto che si è instaurato tra Katy Perry e Justin Trudeau, anche perché nessuno dei due diretti interessati ha voluto commentare il gossip. Quello che è certo è che la storia d’amore tra la popstar e Orlando Bloom, celebre attore di Hollywood sia ormai giunta al capolinea.

Infatti, la coppia ha annunciato la separazione un mese fa, nonostante poi siano stati visti assieme ai loro figli in vacanza in Costiera Amalfitana. In effetti, l’ex coppia avrebbe deciso di mantenere dei rapporti amichevoli per il bene Flynn e Daisy, rispettivamente di 14 e 4 anni.

Ma chi sperava in uno loro ritorno di fiamma, evidentemente si sbagliava. Oggi, infatti, le carte in tavola sono cambiate e sempre più indizi fanno pensare che Katy Perry potrebbe voltato pagina e che sia pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita sentimentale.