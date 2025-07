A un mese dalla rottura con Orlando Bloom, Katy Perry è stata pizzicata in compagnia di Justin Trudeau, ex premier canadese.

Ormai Orlando Bloom è solo un lontano ricordo per Katy Perry. Infatti, a distanza di un mese dall’annuncio della separazione dall’attore, la cantante è stata pizzicata a Montreal in compagnia di Justin Trudeau, ex premier canadese. Qui la coppia si è concessa una cena a basa di aragosta in un noto ristorante della città, alimentando le voci di un possibile flirt.

L’appuntamento di Katy Perry e Justin Trudeau

La notizia è stata diffusa da People, il quale scrive che Katy Perry e Justin Trudeau sono stati visti insieme a cena lunedì 28 luglio a Montreal, in Canada. Si dice che la cantante e l’ex premier abbiano cenato da “Le Violon”, rinomato ristorante della città. Qui hanno ordinato un’aragosta, incontrato Danny Smiles, lo chef e si sono persino recati in cucina per ringraziare personalmente la brigata e il personale di sala.

Ma al momento nessuno dei due ha voluto rilasciare delle dichiarazioni in merito, motivo per cui quello di un possibile flirt rimane soltanto un’indiscrezione.

Katy Perry

Tutto su Justin Trudeau, ex premier canadese

Ma chi è Justin Trudeau? Ebbene l’ex premier canadese è nato a Ottawa nel 1971 e ha iniziato la carriera politica nel 2008, quando è diventato parte del Parlamento per Papineau. Nel 2013 è salito a capo del Partito Liberale, ottenendo nel 2015 una vittoria schiacciante contro gli avversari.

Ha così inizio il suo mandato di Primo Ministro, divenendo il cittadino canadese più giovane della storia ad aver ricoperto questo ruolo. Nel corso della sua carriera, Trudeau ha portato avanti una politica progressista grazie ad alcuni importanti progetti. Tra questi possiamo ricordare la legalizzazione della cannabis, piuttosto che l’uguaglianza di genere in un gabinetto che presentasse un numero equo di uomini e donne.