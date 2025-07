Sono ormai passati un po’ di giorni da quando avevano fatto il giro del web le immagini di Elodie e Andrea Iannone mentre si dirigevano in hotel assieme a una ballerina dopo una serata a Roma. Da quel momento tutti si sono posti una domanda: qual è l’identità della misteriosa ragazza? Oggi è arrivato un nuovo retroscena inaspettato. Scopriamo di cosa si tratta.

Tutto è cominciato lo scorso 11 luglio, quando Elodie era in compagnia di Andrea Iannone, il suo compagno e a una ballerina all’interno di un noto locale di Roma. Fin qui nulla di strano, se non fosse che la complicità del trio abbia immediatamente catturato l’attenzione dei più curiosi. La ciliegina sulla torta è poi arrivata quando ormai era notte fonda, dato che i paparazzi li hanno pizzicati mentre si dirigevano tutti e tre nello stesso hotel.

Di per sé questo dettaglio potrebbe essere motivato da un semplice stretto rapporto lavorativo, ma oggi è arrivata una nuova segnalazione. Ad averla diffusa, Deianira Marzano, esperta di gossip. Infatti, un utente le ha scritto in privato un messaggio che emblematico: “Deia, questa notizia non solo te la confermo, ma ti aggiungo che Francesca è presissima di lei“.