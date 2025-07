Un ex concorrente di Amici 7 ha parlato per la prima volta della malattia affrontata e del suo nuovo sogno: partecipare al Festival.

Pasqualino Maione è uno dei concorrenti che 17 anni fa ha preso parte alla settima edizione di Amici, il celebre talent show di Maria De Filippi. In un’intervista per Fanpage.it, il cantante ha deciso di mettersi a nudo e di raccontare alcuni dettagli sulla terribile malattia che ha segnato uno dei periodi più complicati della sua vita. Ma non solo, dato che ha espresso anche il suo desiderio di ripartire proprio dal Festival di Sanremo.

Pasqualino Maione: “I medici non sapevano se ce l’avrei fatta”

Il racconto di Pasqualino Maione comincia proprio da quel lontano 2020, quando dopo essersi vaccinato contro il Covid ha contratto una terribile meningite: “Da lì sono iniziate una serie di complicazioni. A volte mi sentivo un po’ stanco, ma non smettevo mai di andare avanti“, ha spiegato il cantante.

Ma presto la situazione si è aggravata: “Ho avuto un dimagrimento improvviso e un giorno ho dovuto chiamare il soccorso perché mi sentivo molto male. Sono stato ricoverato per un’infezione che aveva colpito il cervello e, successivamente, anche il midollo spinale. Era la meningite“. Dopo la diagnosi il ricovero che Pasqualino ha ricordato così: “Sono stato ricoverato per quattro mesi, la situazione era molto grave. I medici non sapevano se ce l’avrei fatta, ma sono riuscito a superare il momento critico“.

Successivamente, il cantante ha avuto una brutta ricaduta che l’ha costretto a un ulteriore ricovero, ma oggi il peggio sembra passato. Tuttavia, Pasqualino ha spiegato che attualmente stia continuando a sottoporsi a continui controlli medici, nella speranza di essere definitivamente guarito.

Pasqualino Maione

Il ruolo della musica e il sogno di Sanremo

In tutto ciò una costante è sempre rimasta nella vita di Pasqualino: la musica. Un mezzo che gli ha dato la forza di reagire e di andare avanti e come ha ricordato: “Mi aiutava a restare connesso, a sognare e a non pensare troppo a quello che stavo passando“.