Il 30 luglio hanno avuto luogo i funerali di Ozzy Osbourne, star dell’heavy metal deceduto lo scorso 22 luglio.

Poco più di una settimana fa si spegneva per sempre la stella per eccellenza dell’heavy metal: Ozzy Osbourne. Dopo l’annuncio è arrivata la volta dei funerali, i quali si sono svolti nella giornata di ieri, 30 luglio nella città di Birmingham. Qui il feretro ha attraversato la città con migliaia di fan accorsi per dargli un ultimo saluto. Tra i presenti Sharon, moglie di Ozzy, e Jack, Kelly Louis e Aimee, i quali sono apparsi visibilmente commossi. Invece, Jessica e Elliot hanno preferito rimanere lontani dalle telecamere.

I funerali di Ozzy Osbourne

Come anticipati, ieri, mercoledì 30 luglio 2025 hanno avuto luogo i funerali di Ozzy Osbourne. Il cantante e frontman dei Black Sabbath, celebre band heavy metal, era malato di Parkinson ed è deceduto all’età di 76 anni.

Il corteo funebre ha attraversato la città passando per Broad Street, ed è passato davanti anche alla panchina dei Black Sabbath, posizionata su un punte che unisce le due sponde del canale e inaugurata nel 2019. A trasportare il feretro, una Jaguar, mentre il corteo funebre era composto da sei Mercedes con tanto di scorta di motociclisti e auto della polizia.

Le lacrime della moglie e l’affetto dei fan

Uno dei momenti più toccanti del funerale è stato sicuramente quando Kelly, moglie di Ozzy, è uscita dalla vettura in prossimità della panchina dei Black Sabbath. Qui, la donna si è rivolta ai fan per ringraziarli del loro affetto e poco dopo è scoppiata in lacrime accanto ai suoi figli e nipoti.

In effetti, i fan del cantante e della band hanno cercato di manifestare tutto il loro dolore e affetto porgendo degli omaggi, come dei cuori neri, dei pipistrelli e una serie di oggetti “dark”. Del resto, Ozzy era conosciuto anche con lo pseudonimo di “Principe delle tenebre” a causa del suo stile gotico. Ma non solo: i fan presenti hanno voluto ricordare il loro idolo anche attraverso l’abbigliamento, tant’è vero che in tantissimi si sono presentati con chiodi di pelle nera ornati da borchie, dando così vita a una sfilata dark e rock per le vie della città.